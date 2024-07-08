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Чиновников с доступом к государственной тайне, которые откажутся от детектора лжи, могут уволить

13:27, 8 июля 2024
Чиновников и судей, имеющих доступ к государственной тайне, могут уволить в случае отказа от полиграфа, или же в случае выезда за границу по частным делам без уведомления органов безопасности.
Чиновников с доступом к государственной тайне, которые откажутся от детектора лжи, могут уволить
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Выезд за границу по частным делам без уведомления соответствующих органов безопасности или же отказ проходить детектор лжи может стать основанием для увольнения должностного лица, если он имеет доступ к государственной тайне. Также должностные лица должны будут уведомлять режимно-секретные органы о посещении по частным делам дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций или миссий в Украине и за рубежом. Соответствующие нормы содержит внесенный в парламент законопроект 11395, среди которых члены Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский, Александр Завитневич, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин и Юрий Здебский.

В частности, вводится понятие допуск к государственной тайне – решение, принятое органом СБУ по результатам проведения проверки в связи с предоставлением допуска к государственной тайне, удостоверяющее возможность предоставления лицу доступа к государственной тайне и оформленное соответствующим документом.

СБУ организует и осуществляет проверку граждан в связи с предоставлением допуска к государственной тайне, в том числе проводит психофизиологические опросы с применением полиграфа.

В свою очередь, в ст. 23 определяются следующие обстоятельства, когда орган СБУ принимает решение об отказе в предоставлении допуска к государственной тайне. Среди прочего, откажут, если должностное лицо:

  • отказывается от прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа, препятствует (противодействует) его проведению.
  • имея допуск или доступ к государственной тайне, не сообщил в установленном порядке о своем выезде по частным делам за пределы Украины;
  • имеет гражданство (подданство) иностранного государства или государств, получил гражданство (подданство) иностранного государства, получил гражданство Украины вследствие обмана, сознательного представления ложных сведений или фальшивых документов;
  • оформил документы для выезда на постоянное место жительства в иностранное государство, срок действия которых не истек, либо оформляет, либо оформлял в течение последнего года такие документы, получил вид на жительство в иностранном государстве, либо остался на постоянное проживание за границей, обратился в компетентные органы иностранного государства с заявлением или ходатайством о приобретении гражданства (подданства) другого государства;
  • имеет любую форму психических расстройств, которые могут причинить вред охране государственной тайны, согласно перечню, утвержденному Минздравом и СБУ;
  • способствует или оказывал содействие иностранному государству, иностранной организации или их представителям, а также отдельным иностранцам или лицам без гражданства, что наносит или может нанести вред интересам национальной безопасности Украины, или принимает участие в деятельности запрещенных политических партий, общественных объединений после их запреты в порядке, установленном законом, а также деятельности политических партий или общественных организаций – нерезидентов Украины, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Гражданин, которому отказано в предоставлении допуска к государственной тайне, если исполнение трудовых или служебных обязанностей требует доступа к государственной тайне, а перемещение на другое рабочее место или другую должность невозможно, в предусмотренном законодательством порядке в течение 15 рабочих дней переводится на другую работу или службу , не связанную с государственной тайной, увольняется ли после получения государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией уведомления органов СБУ о таком отказе.

Проверка граждан в связи с предоставлением допуска к государственной тайне включает мероприятия по изучению поданных материалов, оснований и условий для получения такого допуска, верификации сведений, предоставленных лицом, использование гласных и негласных поисковых, режимных, оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных и административно -правовых мер.

Организация мер по проверке граждан в связи с предоставлением допуска к государственной тайне осуществляется органами СБУ. Объем и продолжительность мер по проверке зависят от формы допуска к государственной тайне и определяются Кабинетом Министров.

По результатам проверки органы СБУ принимают решение о предоставлении гражданину или отказе ему в предоставлении допуска к государственной тайне и присылают в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения соответствующее сообщение в государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, обратившиеся по поводу предоставление гражданину такого допуска.

Орган СБУ осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства о государственной тайне, проводит психофизиологический опрос с применением полиграфа, а также получает по письменному запросу необходимую информацию или документы для проведения дополнительной проверки гражданина, предусмотренной ст. 26 настоящего Закона.

Допуск гражданину к государственной тайне отменяется органом СБУ в случае прекращения гражданином деятельности, в связи с которой ему был предоставлен допуск, или выявление или возникновение обстоятельств, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, на основании информации, полученной органами СБУ или полученной от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций.

Гражданин, которому отменен допуск к государственной тайне, если исполнение трудовых или служебных обязанностей требует доступа к государственной тайне, а перемещение на другое рабочее место или другую должность невозможно, в предусмотренном законодательством порядке в течение 15 рабочих дней переводится на другую работу или службу, не связанную с государственной тайной, увольняется ли после получения государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией уведомления органов СБУ о такой отмене.

Граждане, которым предоставлен допуск или доступ к государственной тайне, обязаны в письменном виде уведомлять режимно-секретные органы о:

  • намерениях по выезду за пределы Украины в частных делах, а также о возвращении после такого выезда,
  • о посещении в частных делах дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций или миссий в Украине и за рубежом,
  • о регистрации брака с иностранцем, лицом без гражданства, гражданином Украины, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или государств, изменение учредительных (персональных) данных лица, возникновение обстоятельств, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона или других обстоятельств, которые, по мнению гражданина, могут препятствовать соблюдению требований законодательства о государственной тайне и взятого на себя обязательства.

Также предусмотрено, что гражданин, которому предоставлен или предоставлялся допуск к государственной тайне или которому доступ к государственной тайне предоставлен или предоставлялся по должности или по другим основаниям, определенным статьей 27 настоящего Закона, и который был фактически осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну, может быть ограничен в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство или оставление на постоянное проживание за границей до рассекречивания соответствующей информации, но не более чем на пять лет с момента прекращения деятельности, связанной с государственной тайной.

На лиц, которым предоставлен или предоставлялся допуск к государственной тайне или которым доступ к государственной тайне предоставлен или предоставлялся по должности или по другим основаниям, определенным статьей 27 настоящего Закона, распространяются ограничения свободы информационной деятельности, вытекающие из настоящего Закона, законодательства об информации и медиа.

Автор: Наталья Мамченко 

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