Чиновников с доступом к государственной тайне, которые откажутся от детектора лжи, могут уволить

Выезд за границу по частным делам без уведомления соответствующих органов безопасности или же отказ проходить детектор лжи может стать основанием для увольнения должностного лица, если он имеет доступ к государственной тайне. Также должностные лица должны будут уведомлять режимно-секретные органы о посещении по частным делам дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций или миссий в Украине и за рубежом. Соответствующие нормы содержит внесенный в парламент законопроект 11395, среди которых члены Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский, Александр Завитневич, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин и Юрий Здебский.
В частности, вводится понятие допуск к государственной тайне – решение, принятое органом СБУ по результатам проведения проверки в связи с предоставлением допуска к государственной тайне, удостоверяющее возможность предоставления лицу доступа к государственной тайне и оформленное соответствующим документом.
СБУ организует и осуществляет проверку граждан в связи с предоставлением допуска к государственной тайне, в том числе проводит психофизиологические опросы с применением полиграфа.
В свою очередь, в ст. 23 определяются следующие обстоятельства, когда орган СБУ принимает решение об отказе в предоставлении допуска к государственной тайне. Среди прочего, откажут, если должностное лицо:
Гражданин, которому отказано в предоставлении допуска к государственной тайне, если исполнение трудовых или служебных обязанностей требует доступа к государственной тайне, а перемещение на другое рабочее место или другую должность невозможно, в предусмотренном законодательством порядке в течение 15 рабочих дней переводится на другую работу или службу , не связанную с государственной тайной, увольняется ли после получения государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией уведомления органов СБУ о таком отказе.
Проверка граждан в связи с предоставлением допуска к государственной тайне включает мероприятия по изучению поданных материалов, оснований и условий для получения такого допуска, верификации сведений, предоставленных лицом, использование гласных и негласных поисковых, режимных, оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных и административно -правовых мер.
Организация мер по проверке граждан в связи с предоставлением допуска к государственной тайне осуществляется органами СБУ. Объем и продолжительность мер по проверке зависят от формы допуска к государственной тайне и определяются Кабинетом Министров.
По результатам проверки органы СБУ принимают решение о предоставлении гражданину или отказе ему в предоставлении допуска к государственной тайне и присылают в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения соответствующее сообщение в государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, обратившиеся по поводу предоставление гражданину такого допуска.
Орган СБУ осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства о государственной тайне, проводит психофизиологический опрос с применением полиграфа, а также получает по письменному запросу необходимую информацию или документы для проведения дополнительной проверки гражданина, предусмотренной ст. 26 настоящего Закона.
Допуск гражданину к государственной тайне отменяется органом СБУ в случае прекращения гражданином деятельности, в связи с которой ему был предоставлен допуск, или выявление или возникновение обстоятельств, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, на основании информации, полученной органами СБУ или полученной от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций.
Гражданин, которому отменен допуск к государственной тайне, если исполнение трудовых или служебных обязанностей требует доступа к государственной тайне, а перемещение на другое рабочее место или другую должность невозможно, в предусмотренном законодательством порядке в течение 15 рабочих дней переводится на другую работу или службу, не связанную с государственной тайной, увольняется ли после получения государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией уведомления органов СБУ о такой отмене.
Граждане, которым предоставлен допуск или доступ к государственной тайне, обязаны в письменном виде уведомлять режимно-секретные органы о:
Также предусмотрено, что гражданин, которому предоставлен или предоставлялся допуск к государственной тайне или которому доступ к государственной тайне предоставлен или предоставлялся по должности или по другим основаниям, определенным статьей 27 настоящего Закона, и который был фактически осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну, может быть ограничен в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство или оставление на постоянное проживание за границей до рассекречивания соответствующей информации, но не более чем на пять лет с момента прекращения деятельности, связанной с государственной тайной.
На лиц, которым предоставлен или предоставлялся допуск к государственной тайне или которым доступ к государственной тайне предоставлен или предоставлялся по должности или по другим основаниям, определенным статьей 27 настоящего Закона, распространяются ограничения свободы информационной деятельности, вытекающие из настоящего Закона, законодательства об информации и медиа.
Автор: Наталья Мамченко
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