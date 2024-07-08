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Выполнение решений суда о совершении соответствующих действий по выплате денежного довольствия и компенсации из-за нарушения сроков выплаты: что нужно знать

20:04, 8 июля 2024
В случае если решение суда не исполнено в течение двух месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, кроме случаев, когда взыскатель препятствует производству исполнительных действий, государственный исполнитель обязан обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения.
Выполнение решений суда о совершении соответствующих действий по выплате денежного довольствия и компенсации из-за нарушения сроков выплаты: что нужно знать
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Министерство юстиции напоминает нюансы выполнения решений суда о совершении соответствующих действий по выплате денежного довольствия и компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

Зазначається, що відповідно до положень статті 1291 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у межах повноважень наданих йому законом.

Порядок примусового виконання рішень встановлений Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закон).

Згідно частини першої статті 18 Закону, виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Загальний порядок виконання рішень за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення та відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, визначено статтями 63, 75 Закону.

Вказаними статтями, зокрема, передбачено, що у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець Міністерство соціальної політики застосовує до боржника штрафні санкції та у разі невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», у разі якщо рішення суду не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.

Водночас повідомляється, що судові рішення про зобов’язання органів Пенсійного фонду України вчинити певні дії щодо нарахування/перерахунку та виплати пенсій виконуються частково, пенсії нараховуються, але не виплачуються.

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