Практика судів
  1. В Україні

Виконання рішень суду про вчинення відповідних дій щодо виплати грошового забезпечення та компенсації через порушення строків виплати: що слід знати

20:04, 8 липня 2024
У разі якщо рішення суду не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.
Виконання рішень суду про вчинення відповідних дій щодо виплати грошового забезпечення та компенсації через порушення строків виплати: що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції нагадує нюанси виконання рішень суду про вчинення відповідних дій щодо виплати грошового забезпечення та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати. 

Зазначається, що відповідно до положень статті 1291 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у межах повноважень наданих йому законом.

Порядок примусового виконання рішень встановлений Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закон).

Згідно частини першої статті 18 Закону, виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Загальний порядок виконання рішень за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення та відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, визначено статтями 63, 75 Закону.

Вказаними статтями, зокрема, передбачено, що у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець Міністерство соціальної політики застосовує до боржника штрафні санкції та у разі невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», у разі якщо рішення суду не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.

Водночас повідомляється, що судові рішення про зобов’язання органів Пенсійного фонду України вчинити певні дії щодо нарахування/перерахунку та виплати пенсій виконуються частково, пенсії нараховуються, але не виплачуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України