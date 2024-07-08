Microsoft наказує співробітникам в Китаї використовувати лише iPhone та відмовитися від Android

З вересня працівники Microsoft у Китаї зможуть використовувати для роботи лише iPhone.

Корпорація Microsoft наказала своїм працівникам в Китаї використовувати iPhone для роботи та відмовитися від Android. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, Microsoft повідомила своїм співробітникам у Китаї, що з вересня вони зможуть використовувати для роботи лише iPhone.

Від китайських співробітників незабаром будуть вимагати використовувати тільки пристрої Apple Inc. для підтвердження особи при вході в систему на робочих комп'ютерах або телефонах.

Цей захід, що є частиною глобальної ініціативи Microsoft «Безпечне майбутнє», торкнеться сотень працівників на всій території Китаю і має на меті забезпечити, щоб усі співробітники використовували менеджер паролів Microsoft Authenticator і додаток Identity Pass.

Вказується, що цей крок підкреслює фрагментарну природу магазинів додатків для Android у країні та відмінності між китайською та іноземною мобільними екосистемами.

На відміну від магазину Apple для iOS, Google Play недоступний у Китаї, тому місцеві виробники смартфонів, такі як Huawei Technologies Co. і Xiaomi Corp. використовують власні платформи.

Microsoft вирішила заблокувати доступ з цих пристроїв до своїх корпоративних ресурсів, оскільки їм не вистачає мобільних сервісів Google в країні, зазначає агентство.

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