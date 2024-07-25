У Франції арештовано ще 18-річного підозрюваного у плануванні терактів

Другий підозрюваний у плануванні терактів арештований антитерористичною поліцією Франції.

Джерело фото: GuildHall

Французька антитерористична поліція PNAT повідомила про арешт ще одного 18-річного чоловіка у зв'язку з підозрою у плануванні одного або кількох терактів. Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні не згадується зв'язок з майбутніми Олімпійськими іграми, які офіційно стартують у Парижі 26 липня. Однак Франція перебуває у стані найвищої готовності, готуючись прийняти мільйони відвідувачів, атлетів та світових лідерів під час цієї події.

PNAT зазначає, що підозрюваний був арештований у невідомому місці відпочинку. Він мав контакти, як особисті, так і через соціальні мережі, з іншим 18-річним підозрюваним, заарештованим у вівторок на південному заході Франції.

«Розслідування зосереджується на одній або декількох насильницьких діях, які планували ці молоді люди. Наразі ми намагаємося оцінити реальність їхніх планів, які вони обговорювали в Інтернеті», – йдеться в повідомленні.

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