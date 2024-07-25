Во Франции арестован еще 18-летний подозреваемый в планировании терактов

Второй подозреваемый в планировании терактов арестован антитеррористической полицией Франции.

Источник фото: GuildHall

Французская антитеррористическая полиция PNAT сообщила об аресте еще одного 18-летнего мужчины в связи с подозрением в планировании одного или нескольких терактов. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении не упоминается связь с предстоящими Олимпийскими играми, которые официально стартуют в Париже 26 июля. Однако Франция находится в состоянии наивысшей готовности, готовясь принять миллионы посетителей, атлетов и мировых лидеров во время этого события.

PNAT отмечает, что подозреваемый был арестован в неизвестном месте отдыха. Он имел контакты, как личные, так и через социальные сети, с другим 18-летним подозреваемым, арестованным во вторник на юго-западе Франции.

«Расследование сосредотачивается на одном или нескольких насильственных действиях, которые планировали эти молодые люди. Сейчас мы пытаемся оценить реальность их планов, которые они обсуждали в Интернете», - говорится в сообщении.

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