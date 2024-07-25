Зеленський доручив Шмигалю розглянути петицію проти підвищення тарифів на електроенергію

Зеленський відповів на петицію громадян щоб заборонити підвищення тарифів на світло під час війни.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути петицію, що закликає заборонити підвищення тарифів на електроенергію. Відповідне розпорядження було надане у відповіді на петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті Офісу президента.

Автор петиції звернувся до президента з проханням заборонити підвищення тарифів на електроенергію, аргументуючи це важким матеріальним становищем громадян під час війни. «Рівень зарплат в Україні, особливо в обласних центрах, вже не відповідає вартості електроенергії. Уряд і Ви особисто обіцяли ввести мораторій на підвищення тарифів до кінця війни, але на жаль, ці обіцянки не були виконані. Народ України стикається з величезними фінансовими труднощами, а особливо важко доводиться людям пенсійного віку. В таких умовах підвищення тарифів на електроенергію стає непосильним тягарем для більшості громадян», — йдеться у тексті петиції.

Президент Зеленський підтвердив важливість питання та запропонував прем'єр-міністру Шмигалю розглянути петицію, акцентуючи увагу на дотриманні конституційних прав і свобод громадян. Серед додаткових пропозицій Зеленського:

Прискорення створення нової децентралізованої генерації електроенергії.

Регулярне інформування населення про стан паливно-енергетичного комплексу та використання коштів на його відновлення.

Вжиття заходів для економії енергоресурсів споживачами.

Президент також наголосив, що уряд відповідає за державну цінову політику та соціальний захист громадян, а також за регулювання ціноутворення та управління об'єктами державної власності.

Про результати розгляду петиції Кабінет Міністрів обіцяє повідомити протягом місяця.

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