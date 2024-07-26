Судили уроженца Херсонщины, который дважды сбегал из воинской части

Уроженец Херсонщины осужден на пять лет за отсутствие на службе без уважительных причин.

Яворивский районный суд Львовской области приговорил уроженца Херсонщины Антона В. к пяти годам и одному месяцу заключения за самовольное оставление воинской части. Об этом говорится в приговоре суда по делу № 944/5145/22.

Антон В. был призван на службу по мобилизации в начале полномасштабного вторжения. Он служил в одной из воинских частей на Львовщине. По материалам дела, в августе 2022 года он без разрешения командира оставил службу и вернулся только 22 сентября. После этого, с 28 сентября по 6 октября 2022 года, он снова отсутствовал на службе без уважительных причин.

Во время судебного заседания Антон В. признал свою вину и подтвердил обстоятельства дела. Он просил суд не наказывать его строго, поскольку планирует продолжить службу.

В материалах дела также указано, что в июле 2020 года Изюмский горрайонный суд Харьковщины приговорил его к трем годам испытательного срока за незаконную порубку леса.

Учитывая предыдущий приговор, судья Яворивского районного суда Наталья Швед признала его виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначила наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

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