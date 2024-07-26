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Судили уродженця Херсонщини, який двічі тікав з військової частини

20:39, 26 липня 2024
Уродженець Херсонщини засуджений на п'ять років за відсутність на службі без поважних причин.
Судили уродженця Херсонщини, який двічі тікав з військової частини
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Яворівський районний суд Львівської області засудив уродженця Херсонщини Антона В. до п'яти років і одного місяця ув'язнення за самовільне залишення військової частини. Про це йдеться у вироку суду у справі № 944/5145/22.

Антон В. був призваний на службу під час мобілізації на початку повномасштабного вторгнення. Він служив у одній із військових частин на Львівщині. За матеріалами справи, у серпні 2022 року він без дозволу командира залишив службу і повернувся лише 22 вересня. Після цього, з 28 вересня до 6 жовтня 2022 року, він знову був відсутній на службі без поважних причин.

Під час судового засідання Антон В. визнав свою провину і підтвердив обставини справи. Він просив суд не карати його суворо, оскільки планує продовжити службу.

У матеріалах справи також зазначено, що в липні 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківщини засудив його до трьох років іспитового терміну за незаконну порубку лісу.

Враховуючи попередній вирок, суддя Яворівського районного суду Наталія Швед визнала його винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України і призначила покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

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