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Які є види повісток та що потрібно знати про їх вручення: роз’яснення ТЦК

07:54, 30 липня 2024
Під час мобілізації до районних ТЦК громадян можуть викликати повісткою з 5 причин.
Які є види повісток та що потрібно знати про їх вручення: роз’яснення ТЦК
Фото: 24tv.ua
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Харківський ОТЦК та СП нагадав, що під час мобілізації до районних ТЦК громадяни викликаються з метою:

  • взяття на військовий облік;
  • проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
  • уточнення своїх персональних даних,
  • даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
  • призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби;

У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Виклик громадян до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи їх відділів здійснюється шляхом вручення (надсилання) повістки

Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки є:

У разі вручення повістки:

  • особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

У разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

  • день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
  • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності), визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Раніше у Міноборони пояснили, кого будуть відбирати в першу чергу на мобілізацію з числа осіб, які оновили дані.

Крім того, у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

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