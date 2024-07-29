30 липня світло відключати не будуть – Укренерго

Вівторок має пройти без відключень електрики.

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У вівторок, 30 липня, в Україні не заплановано стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«30 липня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково», - заявили там.

Водночас в компанії додали, що у понеділок, 29 липня, з 20:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

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