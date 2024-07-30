Викрав генератор з магазину: у Києві затримали зухвалого крадія

Крадій з генератором намагався втекти від поліції.

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У Дарницькому районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який викрав генератор з магазину.

Як повідомила патрульна поліція Києва, обстеживши прилеглі території, поліцейські виявили ймовірного зловмисника.

«Він спробував втекти, однак ми його наздогнали та затримали», - заявили у поліції

Для подальшого з'ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше ми писали, що у Києві затримали «експерта» з квартирних афер.

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