Викрав генератор з магазину: у Києві затримали зухвалого крадія

У Дарницькому районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який викрав генератор з магазину.
Як повідомила патрульна поліція Києва, обстеживши прилеглі території, поліцейські виявили ймовірного зловмисника.
«Він спробував втекти, однак ми його наздогнали та затримали», - заявили у поліції
Для подальшого з'ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Раніше ми писали, що у Києві затримали «експерта» з квартирних афер.
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