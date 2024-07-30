Держпраці відповіла, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом.
Так, укладення трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов’язковим відповідно до вимог пункту 62 частини першої статті 24 КЗпП України.
Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.
Таким чином, у період дії воєнного стану письмова форма такого договору не є обов’язковою.
Водночас при укладенні ТДНЧ у змісті такого договору мають обов’язково мають бути присутні умови, які є обов’язковими відповідно до закону:
Таким чином з метою запобіганню виникненню трудових спорів, Держпраці рекомендує фіксувати вищезгадані умови у письмовій формі.
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