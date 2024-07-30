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Держпраці відповіла, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом

07:18, 30 липня 2024
Укладення трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов’язковим.
Держпраці відповіла, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Так, укладення трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов’язковим відповідно до вимог пункту 62 частини першої статті 24 КЗпП України.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

Таким чином, у період дії воєнного стану письмова форма такого договору не є обов’язковою.

Водночас при укладенні ТДНЧ у змісті такого договору мають обов’язково мають бути присутні умови, які є обов’язковими відповідно до закону:

  • спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов’язків;
  • спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках, передбачених частиною восьмою цієї статті;
  • інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні);
  • розмір оплати праці за залучення до роботи поза межами базових днів або годин;
  • додаткові підстави для припинення ТДНЧ (за необхідності).

Таким чином з метою запобіганню виникненню трудових спорів, Держпраці рекомендує фіксувати вищезгадані умови у письмовій формі.

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