Гоструда ответила, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем

Заключение трудового договора в письменном виде при принятии на работу работника с нефиксированным рабочим временем является обязательным.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Так, заключение трудового договора в письменном виде при принятии на работу работника с нефиксированным рабочим временем обязательно в соответствии с требованиями пункта 62 части первой статьи 24 КЗоТ Украины.

В соответствии с частью первой статьи 2 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения стороны с согласия определяют форму трудового договора.

Таким образом, в период действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной.

В то же время при заключении ТДНЧ в содержании такого договора должны обязательно присутствовать условия, обязательные в соответствии с законом:

способ и минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работы, который должен быть достаточным для своевременного начала выполнения работником своих обязанностей;

способ и максимальный срок уведомления работника о готовности приступить к работе или об отказе от ее выполнения в случаях, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи;

интервалы, во время которых от работника могут потребовать работать (базовые часы и дни);

размер оплаты труда за привлечение к работе вне базовых дней или часов;

дополнительные основания для прекращения ТДНЧ (при необходимости).

Таким образом, с целью предотвращения возникновения трудовых споров, Гоструда рекомендует фиксировать вышеупомянутые условия в письменной форме.

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