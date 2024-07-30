Гоструда ответила, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.
Так, заключение трудового договора в письменном виде при принятии на работу работника с нефиксированным рабочим временем обязательно в соответствии с требованиями пункта 62 части первой статьи 24 КЗоТ Украины.
В соответствии с частью первой статьи 2 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения стороны с согласия определяют форму трудового договора.
Таким образом, в период действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной.
В то же время при заключении ТДНЧ в содержании такого договора должны обязательно присутствовать условия, обязательные в соответствии с законом:
Таким образом, с целью предотвращения возникновения трудовых споров, Гоструда рекомендует фиксировать вышеупомянутые условия в письменной форме.
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