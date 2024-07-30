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Гоструда ответила, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем

07:18, 30 июля 2024
Заключение трудового договора в письменном виде при принятии на работу работника с нефиксированным рабочим временем является обязательным.
Гоструда ответила, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Так, заключение трудового договора в письменном виде при принятии на работу работника с нефиксированным рабочим временем обязательно в соответствии с требованиями пункта 62 части первой статьи 24 КЗоТ Украины.

В соответствии с частью первой статьи 2 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения стороны с согласия определяют форму трудового договора.

Таким образом, в период действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной.

В то же время при заключении ТДНЧ в содержании такого договора должны обязательно присутствовать условия, обязательные в соответствии с законом:

  • способ и минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работы, который должен быть достаточным для своевременного начала выполнения работником своих обязанностей;
  • способ и максимальный срок уведомления работника о готовности приступить к работе или об отказе от ее выполнения в случаях, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи;
  • интервалы, во время которых от работника могут потребовать работать (базовые часы и дни);
  • размер оплаты труда за привлечение к работе вне базовых дней или часов;
  • дополнительные основания для прекращения ТДНЧ (при необходимости).

Таким образом, с целью предотвращения возникновения трудовых споров, Гоструда рекомендует фиксировать вышеупомянутые условия в письменной форме.

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