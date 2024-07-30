Незаконно зарегистрировала право на здание в Киеве: в Кировоградской области разоблачили госрегистратора

Таким образом, недвижимость стоимостью более 25 миллионов гривен выбыла из собственности другого юридического лица.

В Кировоградской области на злоупотреблении своими полномочиями разоблачена государственный регистратор. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Знаменской окружной прокуратуры бывшему государственному регистратору одной из территориальных общин Кропивницкого района сообщено о подозрении по факту злоупотребления полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК). », - говорится в сообщении.

Установлено, что госрегистратор, действуя в интересах юридического лица, осуществила несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, и незаконно зарегистрировала право собственности на здание в Киеве площадью более 1700 кв. м, по обществу, из несуществующего решения Хозяйственного суда в Киевской области.

В результате таких противоправных действий указанное недвижимое имущество, стоимость которого составляет более 25 млн грн, выбыло из собственности другого юридического лица.

Добавляется, что в ходе досудебного расследования ущерб возмещен в полном объеме путем перерегистрации имущества.

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