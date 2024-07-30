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Незаконно зареєструвала право на будівлю в Києві: на Кіровоградщині викрили держреєстраторку

07:00, 30 липня 2024
Таким чином нерухомість вартістю понад 25 мільйонів гривень вибула з власності іншої юридичної особи.
Незаконно зареєструвала право на будівлю в Києві: на Кіровоградщині викрили держреєстраторку
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У Кіровоградській області на зловживанні своїми повноваженнями викрито державну реєстраторку. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Знам’янської окружної прокуратури колишній державній реєстраторці однієї з територіальних громад Кропивницького району повідомлено про підозру за фактом зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що держреєстраторка, діючи в інтересах юридичної особи, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, та незаконно зареєструвала право власності на будівлю у м. Києві площею понад 1700 кв. м, за товариством, на підставі неіснуючого рішення Господарського суду Київської області.

Внаслідок таких протиправних дій зазначене нерухоме майно, вартість якого складає понад 25 млн грн, вибуло з власності іншої юридичної особи.

Додається, що під час досудового розслідування збитки відшкодовано у повному обсязі шляхом перереєстрації майна.

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