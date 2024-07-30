Украл генератор из магазина: в Киеве задержали дерзкого вора

Вор с генератором пытался убежать от полиции.

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В Дарницком районе столицы правоохранители задержали мужчину, который похитил генератор из магазина.

Как сообщила патрульная полиция Киева, обследовав прилегающие территории, полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника.

«Он попытался скрыться, однако мы его догнали и задержали», - заявили в полиции

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали «эксперта» по квартирным аферам.

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