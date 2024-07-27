Практика судов
  1. В Украине

В Киеве задержали «эксперта» по квартирным аферам

07:36, 27 июля 2024
Псевдоэксперта по квартирным аферам обвинили в присвоении квартиры 71-летней женщины.
В Киеве задержали «эксперта» по квартирным аферам
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве разоблачили 48-летнего мужчину, который, выступая на телевидении как эксперт по квартирным аферам, сам оказался причастным к незаконному присвоению недвижимости. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры ему было сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Расследование установило, что злоумышленники подделали завещание одинокой 71-летней женщины на ее квартиру на Печерске. После этого они создали фальшивое врачебное свидетельство о ее смерти, которое подали в Киевский отдел государственной регистрации смерти Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (в г. Киеве), получив таким образом свидетельство о смерти и возможность вступить в наследство.

Женщину незаконно лишили жилья и признали умершей еще в 2018 году, однако с заявлением в правоохранительные органы она обратилась только в конце 2023 года. Все это время пенсионерка не имела доступа к квартире и фактически была бездомной.

В рамках досудебного расследования ей назначен бесплатный защитник, а также принимаются меры по восстановлению документов и возвращению ее в собственное жилье. За годы незаконного владения квартирой, подозреваемый сдавал ее в аренду.

Подозреваемый часто появлялся на телевизионных эфирах как общественный активист и эксперт по тематике квартирных афер, рассказывая о самых распространенных схемах завладения жильем и методах действий мошенников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запорожский окружной административный суд провел для детей конкурс рисунков «Суд глазами ребенка»

Юные художники имели возможность воспроизвести на полотнах свои впечатления о жизни судебного учреждения, а также свое видение суда в будущем.

Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов – Роксолана Пидласа

Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало, поэтому расходы с сентября-декабря были перенесены на начало года и использованы для закупки оружия – Роксолана Пидласа объяснила, почему не хватает 500 млрд на оборону.

Бюджет судебной власти на 2025 год удовлетворит потребности судебной власти только на 55,3% – ГСА

Суды первой и апелляционной инстанции могут получить в следующем году на 519 млн. гривен меньше, чем в 2024 году.

Выплата вознаграждения судьям, назначенным на должности в 2024 году и судьям, которых еще назначат в следующем году, в 2025 году пока не предусмотрена вовсе – ГСА

Предельные показатели расходов Бюджетной декларации на 2025-2027 годы в части финансирования судебной власти меньше, чем в 2024 году.

Окружной административный суд Киева обратился в ВККС по устранению нарушений в работе Комиссии, документ

ОАСК обратился в ВККС об устранении нарушений в работе Комиссии по исполнению решения собрания судей от 23 июля 2024 года – текст обращения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду