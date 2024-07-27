В Киеве задержали «эксперта» по квартирным аферам

Псевдоэксперта по квартирным аферам обвинили в присвоении квартиры 71-летней женщины.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве разоблачили 48-летнего мужчину, который, выступая на телевидении как эксперт по квартирным аферам, сам оказался причастным к незаконному присвоению недвижимости. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры ему было сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Расследование установило, что злоумышленники подделали завещание одинокой 71-летней женщины на ее квартиру на Печерске. После этого они создали фальшивое врачебное свидетельство о ее смерти, которое подали в Киевский отдел государственной регистрации смерти Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (в г. Киеве), получив таким образом свидетельство о смерти и возможность вступить в наследство.

Женщину незаконно лишили жилья и признали умершей еще в 2018 году, однако с заявлением в правоохранительные органы она обратилась только в конце 2023 года. Все это время пенсионерка не имела доступа к квартире и фактически была бездомной.

В рамках досудебного расследования ей назначен бесплатный защитник, а также принимаются меры по восстановлению документов и возвращению ее в собственное жилье. За годы незаконного владения квартирой, подозреваемый сдавал ее в аренду.

Подозреваемый часто появлялся на телевизионных эфирах как общественный активист и эксперт по тематике квартирных афер, рассказывая о самых распространенных схемах завладения жильем и методах действий мошенников.

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