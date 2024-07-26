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ВККС сообщила, что сбой при генерации тестовых вопросов возник по причине некорректной работы алгоритма генерации тестовых заданий

13:26, 26 июля 2024
Фактов внешнего или внутреннего вмешательства в Систему автоматизации ВККС обнаружено не было.
ВККС сообщила, что сбой при генерации тестовых вопросов возник по причине некорректной работы алгоритма генерации тестовых заданий
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Высшая квалификационная комиссия судей 26 июля обнародовала результаты служебного расследования событий, которые произошли 9 июля при попытке генерации тестовых вопросов во время квалификационного экзамена для судей, которые до сих пор не сдали экзамен в рамках квалификационного оценивания.

Напомним, что 9 июля, после объявления о начале сдачи анонимного письменного тестирования, участниками экзамена были обнаружены в тестовых тетрадях некорректно сгенерированные тестовые вопросы. Неоднократно повторялись одни и те же вопросы в каждом варианте каждого участника экзамена.

После выявления указанной внештатной ситуации время проведения анонимного письменного тестирования было остановлено, а тестовые тетради, розданные участникам экзамена перед тестированием, были собраны.

Также были безотлагательно уведомлены разработчики Системы автоматизации рабочих процессов Комиссии, а также Департамент контрразведки Службы безопасности Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Соответственно, было начато и служебное расследование.

10 июля ВККС признала процедуру тестирования 9 июля несостоявшейся.

Также был утвержден новый график анонимного письменного тестирования, согласно которому судьи, ранее не сдавшие квалификационный экзамен, начнут сдавать письменное тестирование с 30 июля.

Наконец, 26 июля в ВККС сообщили, что по результатам служебного расследования фактов внешнего или внутреннего вмешательства в работу системы автоматизации рабочих процессов Комиссии обнаружено не было.

В Комиссии отметили, что указанная Система была введена в эксплуатацию и используется еще с 20 сентября 2016 года.

За период ее использования было проведено 124 анонимных письменных тестирования и во время их проведения не было зафиксировано никаких технических сбоев.

В дальнейшем в рамках выполнения договора от 13.07.2020 №46, которым приобретено дополнительное программное обеспечение для расширения функциональных возможностей подсистемы «Экзамен», были внесены изменения в работу алгоритма генерации тестовых заданий для участников экзамена.

В процессе эксплуатации Системы 9 июля 2024 года работниками Комиссии были предоставлены замечания относительно корректности работы алгоритма. Указанная ошибка возникала только в отдельных случаях, поэтому могла быть и не замеченной на этапе проверки функционирования Системы на промышленном сервере.

Внештатная ситуация 9 июля 2024 года сложилась вследствие независимых от работников Комиссии обстоятельств и подтверждается разработчиком Системы - а именно ООО IQusion IT, которым были предоставлены соответствующие предложения по устранению выявленной ошибки. Других фактов (обстоятельств), которые могли бы свидетельствовать об обратном, в пределах служебного расследования не установлено.

Причиной же сбоя явилась ошибка в реализации работы алгоритма генерации тестовых заданий Системы автоматизации рабочих процессов.

Также компания – разработчик Системы, посоветовала установить обновленную версию Системы автоматизации рабочих процессов Комиссии на промышленный сервер.

Как добавили в Комиссии, разработчиком Системы устранена выявленная ошибка и обеспечено корректное функционирование Системы.

С полным текстом Акта служебного расследования можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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