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ВККС повідомила, що збій при генерації тестових запитань виник з причин некоректної роботи алгоритму генерації тестових завдань

13:26, 26 липня 2024
Фактів зовнішнього або внутрішнього втручання в Систему автоматизації ВККС виявлено не було.
ВККС повідомила, що збій при генерації тестових запитань виник з причин некоректної роботи алгоритму генерації тестових завдань
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 липня оприлюднила результати службового розслідування подій, що сталися 9 липня при спробі генерації тестових запитань під час кваліфікаційного іспиту для суддів, які досі не склали іспит під час кваліфікаційного оцінювання.

Нагадаємо, що 9 липня, після оголошення про початок складення анонімного письмового тестування, учасниками іспиту було виявлено у тестових зошитах некоректність згенерованих тестових запитань. Неодноразово повторювались однакові запитання у кожному варіанті кожного учасника іспиту.

Після виявлення зазначеної позаштатної ситуації, час проведення анонімного письмового тестування було зупинено та зібрано в учасників іспиту тестові зошити роздані перед оголошенням про початок складення тестування.

Також було невідкладно повідомлено розробника Системи автоматизації робочих процесів Комісії, а також Департамент контррозвідки Служби безпеки України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Відповідно, було розпочато і службове розслідування.

10 липня ВККС визнала процедуру тестування 9 липня такою, що не відбулася.

Також було затверджено новий графік анонімного письмового тестування, згідно з яким судді, які раніше не складали кваліфікаційний іспит, розпочнуть складати письмове тестування з 30 липня.

Нарешті, 26 липня у ВККС повідомили, що за результатами службового розслідування фактів зовнішнього або внутрішнього втручання в роботу Системи автоматизації робочих процесів Комісії виявлено не було.

У Комісії зазначили, що вказана Система була впроваджена в експлуатацію та використовується ще з 20 вересня 2016 року.

За період її використання було проведено 124 анонімні письмові тестування і під час їх проведення не було зафіксовано жодних технічних збоїв.

Надалі в межах виконання договору від 13.07.2020 № 46, яким придбано додаткове програмне забезпечення для розширення функціональних можливостей підсистеми «Іспит», було внесено зміни в роботу алгоритму генерації тестових завдань для учасників іспиту.

В процесі експлуатації Системи 9 липня 2024 року працівниками Комісії були надані зауваження щодо коректності роботи алгоритму. Зазначена помилка виникала тільки в окремих випадках, тому могла б бути і не поміченою на етапі перевірки функціонування Системи на промисловому сервері.

Позаштатна ситуація 9 липня 2024 року склалась з незалежних від працівників Комісії обставин та підтверджується розробником Системи - а саме ТОВ IQusion IT, яким надано відповідні пропозиції щодо усунення виявленої помилки. Інших фактів (обставин), що могли б свідчити про протилежне, в межах службового розслідування не встановлено.

Причиною ж збою стала помилка в реалізації роботи алгоритму генерації тестових завдань Системи автоматизації робочих процесів.

Також компанія – розробник Системи, порадила встановити оновлену версію Систему автоматизації робочих процесів Комісії на промисловий сервер.

Наразі, як додали у Комісії, розробником Системи усунуто виявлену помилку та забезпечено коректне функціонування Системи.

З повним текстом Акту службового розслідування можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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