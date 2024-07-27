Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали «експерта» з квартирних афер

07:36, 27 липня 2024
Псевдоексперта з квартирних афер звинуватили у привласненні квартири 71-річної жінки.
У Києві затримали «експерта» з квартирних афер
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Києві викрили 48-річного чоловіка, який, виступаючи на телебаченні як експерт з квартирних афер, сам виявився причетним до незаконного привласнення нерухомості. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому було повідомлено про підозру у шахрайстві та підробленні документів (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Розслідування встановило, що зловмисники підробили заповіт самотньої 71-річної жінки на її квартиру на Печерську. Після цього вони створили фальшиве лікарське свідоцтво про її смерть, яке подали до Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (в м. Києві), отримавши таким чином свідоцтво про смерть і можливість вступити у спадщину.

Жінку незаконно позбавили житла та визнали померлою ще у 2018 році, проте із заявою до правоохоронних органів вона звернулася лише наприкінці 2023 року. Увесь цей час пенсіонерка не мала доступу до квартири і фактично була безхатьком.

В рамках досудового розслідування їй призначено безоплатного захисника, а також вживаються заходи з відновлення документів та повернення її до власного житла. За роки незаконного володіння квартирою, підозрюваний здавав її в оренду.

Підозрюваний часто з'являвся на телевізійних ефірах як громадський активіст і експерт з тематики квартирних афер, розповідаючи про найпоширеніші схеми заволодіння житлом та методи дій шахраїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило – як виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн

Через те, що допомога від США не надійшла вчасно, український Уряд опинився в ситуації, що посеред року не вистачає 500 млрд грн на оборону, у тому числі, на зарплати військовим.

Запорізький окружний адміністративний суд провів для дітей конкурс малюнків «Суд очима дитини»

Юні митці мали змогу відтворити на полотнах свої враження про життя судової установи, а також своє бачення суду у майбутньому.

Військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків – Роксолана Підласа

Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США тоді нічого не надходило, тому видатки з вересня-грудня були перенесені на початок року і використані для закупівлі зброї – Роксолана Підласа пояснила, чому не вистачає 500 млрд на оборону.

Бюджет судової влади на 2025 рік задовольнить потреби судової влади лише на 55,3% – ДСА

Суди першої та апеляційної інстанції можуть отримати у наступному році на 519 млн. гривень менше, ніж у 2024 році.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду