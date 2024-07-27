У Києві затримали «експерта» з квартирних афер

Псевдоексперта з квартирних афер звинуватили у привласненні квартири 71-річної жінки.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

В Києві викрили 48-річного чоловіка, який, виступаючи на телебаченні як експерт з квартирних афер, сам виявився причетним до незаконного привласнення нерухомості. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому було повідомлено про підозру у шахрайстві та підробленні документів (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Розслідування встановило, що зловмисники підробили заповіт самотньої 71-річної жінки на її квартиру на Печерську. Після цього вони створили фальшиве лікарське свідоцтво про її смерть, яке подали до Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (в м. Києві), отримавши таким чином свідоцтво про смерть і можливість вступити у спадщину.

Жінку незаконно позбавили житла та визнали померлою ще у 2018 році, проте із заявою до правоохоронних органів вона звернулася лише наприкінці 2023 року. Увесь цей час пенсіонерка не мала доступу до квартири і фактично була безхатьком.

В рамках досудового розслідування їй призначено безоплатного захисника, а також вживаються заходи з відновлення документів та повернення її до власного житла. За роки незаконного володіння квартирою, підозрюваний здавав її в оренду.

Підозрюваний часто з'являвся на телевізійних ефірах як громадський активіст і експерт з тематики квартирних афер, розповідаючи про найпоширеніші схеми заволодіння житлом та методи дій шахраїв.

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