30 июля свет отключать не будут – Укрэнерго

Вторник должен пройти без отключения электричества.

Источник фотоPixabay

Во вторник, 30 июля, в Украине не запланировано стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«30 июля отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно», - заявили там.

В то же время в компании добавили, что в понедельник, 29 июля, с 20:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. Причина – снижение потребления из-за похолодания и возвращение в работу двух блоков АЭС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.