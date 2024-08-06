Стало известно, кто получит полномочия спецпредставителя США по восстановлению Украины после увольнения Пенни Прицкер

В Белом доме назвали имя нового спецпредставителя США по восстановлению Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер уходит с поста.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что выполнять полномочия специального представителя США по восстановлению Украины будет выполнять заместитель председателя Госдепа Ричард Верма.

По его словам, пребывание Прицкер в должности спецпредставителя США по восстановлению Украины ограничено одним годом, но «ее работа продолжится».

«Заместитель государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма продолжит ее работу в пользу усилий Соединенных Штатов по поддержке экономического восстановления Украины», - отметил Блинкен.

Также госсекретарь заверил, что США хочет помочь Украине стать на ноги – в военном, экономическом и демократическом плане.

Блинкен напомнил, что достижениями Прицкер является ее поддержка предоставления Украине около 9 миллиардов долларов в рамках последнего пакета финансирования, который был принят в США, помощь в создании Консультативного совета по бизнесу в рамках платформы доноров G7+ и не только.

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