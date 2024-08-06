«Секрет спящей красавицы»: почему Ярослава Магучих лежала в спальнике перед «золотом» Олимпиады-2024

Олимпийская чемпионка часто попадает в объективы камер, отдыхая между прыжками.

Как сообщалось, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

Перед соревнованием камеры зафиксировали, как во время финала Олимпиады 22-летняя днепрянка ждала свою очередь, лежа в спальном мешке.

Мировые медиа и пользователи соцсетей назвали олимпийскую чемпионку «Спящая красавица», «Спящая королева, выигравшая золото».

Как пишет News York Times, такой способ подготовки к выступлениям был разработан тренерами Ярославами.

В 2018 году Сергей Степанов, помогающий Ярославе тренироваться, предположил, что слишком длинное сиденье между прыжками приводит к застою крови в ногах. Так родилась идея спального мешка.

Теперь каждый раз, когда легкоатлетка выходит на площадку для прыжков в высоту на соревнованиях, она берет с собой рюкзак, в котором находятся коврик для йоги, спальный мешок и сменные носки.

Иногда она одевает толстовку с капюшоном. Между каждым скачком она снимает шипование и меняет носки, чтобы ее ноги не вспотели, что может уменьшить сцепление при отталкивании. Затем она убирается в спальный мешок.

Кроме того, по результатам исследования, проведенного Европейским журналом спортивной науки в 2017 году, было обнаружено, что, например, в плавании, спортсмены, одетые в теплую одежду между разминкой и заплывами, показали примерно на 0,6 процента лучшие результаты своих конкурентов.

Олимпийская чемпионка также рассказала о своей традиции в эфире Суспільного Спорт.

«Я просто отдыхаю, потому что мне комфортно, когда я лежу. Иногда могу наблюдать за облаками, считать их. Или вдохнуть, выдохнуть. Как будто просто отдохнуть, только не думать о том, что я на стадионе», — сказала Магучих.

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