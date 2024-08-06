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Во всех подразделениях ВСУ появятся патронатные службы для семей раненых, погибших и пропавших без вести.

19:52, 6 августа 2024
Патронатные службы начнут действовать с 1 октября 2024 года.
Во всех подразделениях ВСУ появятся патронатные службы для семей раненых, погибших и пропавших без вести.
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В Вооруженных Силах Украины создается единая система по работе с членами семей погибших, пропавших без вести, пленных военнослужащих - службы сопровождения. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил концепцию социального сопровождения военнослужащих и членов их семей. Для этого развернут специальные подразделения.

Подразделения службы социального сопровождения развернут в составе уже имеющихся подразделений гражданско-военного сотрудничества ВСУ. Их будут комплектовать из военных, освобожденных из плена, а также теми, кто из-за ранения или состояния здоровья не может участвовать в боевых действиях.

Также работниками служб будут специалисты, которые будут оказывать поддержку медицинского, финансового, кадрового, психологического направления или связей с общественностью.

Главная цель создания такой системы - забота о семьях военнослужащих и их общем информировании, сопровождение раненых в учреждениях здравоохранения, координация и связь с семьями пленных, пропавших без вести, погибших (умерших).

«Соответствующие подразделения будут развернуты в составе уже действующих штатных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, имеющих отдельную структуру и вертикаль на всех уровнях военного управления», – заявил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Александр Кутков.

Патронатные службы, как сообщает «Суспільне», будут действовать с 1 октября 2024 во всех подразделениях ВСУ.

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже издали директиву, чтобы службы патронации стали штатными подразделениями в ВСУ. Как отмечают в Генштабе, это «выведет поддержку военнослужащих и их семей на новый качественный уровень».

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