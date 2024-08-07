Как Высший совет правосудия рассматривает рекомендации ВККС о назначении на должности судей

Высший совет правосудия постепенно завершает рассмотрение рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей о назначении на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов кандидатов на должности судей из числа участников отбора 2017 года.
Как стало известно «Судебно-юридической газете», за период с 1 января по 1 августа 2024 года в Высший совет правосудия из ВККС поступило 389 рекомендаций о назначении на должности судей в рамках конкурса, объявленного ВККС 14 сентября 2023 года на 560 вакантных должностей судей местных судов.
Между членами ВСП они были распределены следующим образом:
Бокова Юлия Валерьевна – 35 рекомендаций ВККС
Ковбий Елена Васильевна – 33
Попикова Ольга Владимировна – 31
Бондаренко Татьяна Знаменовна – 28
Мороз Николай Владимирович – 27
Маселко Роман Анатольевич – 27
Салихов Виталий Валерьевич – 26
Усик Григорий Иванович – 26
Кваша Оксана Александровна – 23
Мельник Алексей Петрович – 22
Бурлаков Сергей Юрьевич – 20
Кандзюба Олег Владимирович – 20
Котелевец Алла Викторовна – 20
Сасевич Александр Михайлович – 21
Плахтий Инна Борисовна – 18
Лукьянов Дмитрий Васильевич – 11
Кравченко Станислав Иванович – 1
Вместе с тем с 1 января по 1 августа 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел и внес Президенту 328 представлений о назначении на должности судей участников отбора 2017 года.
Соответственно по состоянию на 1 августа 2024 года на рассмотрении в ВСП находятся 53 рекомендации ВККС о назначении кандидатов на должности судей местных судов.
Указанные рекомендации находятся у следующих членов Совета правосудия:
Попикова Ольга Владимировна –12
Маселко Роман Анатольевич – 10
Кваша Оксана Александровна – 7
Ковбий Елена Васильевна – 7
Плахтий Инна Борисовна – 2
Бондаренко Татьяна Знаменовна – 2
Котелевец Алла Викторовна – 2
Лукьянов Дмитрий Васильевич – 2
Мельник Алексей Петрович – 2
Кандзюба Олег Владимирович – 2
Салихов Виталий Валерьевич – 1
Сасевич Александр Михайлович –1
Бокова Юлия Валерьевна – 1
Бурлаков Сергей Юрьевич – 1
Мороз Николай Владимирович – 1
Также напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», два кандидата на должности судей местных судов, которые являются действующими прокурорами, отказались от должностей судей и попросили ВСП оставить их рекомендации без рассмотрения. Еще один кандидат на должность судьи получил от ВСП отказ во внесении представления Президенту о назначении на должность судьи.
Автор: Вячеслав Хрипун
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