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Как Высший совет правосудия рассматривает рекомендации ВККС о назначении на должности судей

07:45, 7 августа 2024
С 1 января по 1 августа ВСП внес Президенту 328 представлений о назначении на должности судей участников отбора 2017 года, а на рассмотрении остаются еще 53 рекомендации ВККС.
Как Высший совет правосудия рассматривает рекомендации ВККС о назначении на должности судей
Источник фото - ВСП
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Высший совет правосудия постепенно завершает рассмотрение рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей о назначении на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов кандидатов на должности судей из числа участников отбора 2017 года.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», за период с 1 января по 1 августа 2024 года в Высший совет правосудия из ВККС поступило 389 рекомендаций о назначении на должности судей в рамках конкурса, объявленного ВККС 14 сентября 2023 года на 560 вакантных должностей судей местных судов.

Между членами ВСП они были распределены следующим образом:

Бокова Юлия Валерьевна – 35 рекомендаций ВККС

Ковбий Елена Васильевна – 33

Попикова Ольга Владимировна – 31

Бондаренко Татьяна Знаменовна – 28

Мороз Николай Владимирович – 27

Маселко Роман Анатольевич – 27

Салихов Виталий Валерьевич – 26

Усик Григорий Иванович – 26

Кваша Оксана Александровна – 23

Мельник Алексей Петрович – 22

Бурлаков Сергей Юрьевич – 20

Кандзюба Олег Владимирович – 20

Котелевец Алла Викторовна – 20

Сасевич Александр Михайлович – 21

Плахтий Инна Борисовна – 18

Лукьянов Дмитрий Васильевич – 11 

Кравченко Станислав Иванович – 1

Вместе с тем с 1 января по 1 августа 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел и внес Президенту 328 представлений о назначении на должности судей участников отбора 2017 года.

Соответственно по состоянию на 1 августа 2024 года на рассмотрении в ВСП находятся 53 рекомендации ВККС о назначении кандидатов на должности судей местных судов.

Указанные рекомендации находятся у следующих членов Совета правосудия:

Попикова Ольга Владимировна –12

Маселко Роман Анатольевич – 10

Кваша Оксана Александровна – 7

Ковбий Елена Васильевна – 7

Плахтий Инна Борисовна – 2 

Бондаренко Татьяна Знаменовна – 2

Котелевец Алла Викторовна – 2

Лукьянов Дмитрий Васильевич – 2 

Мельник Алексей Петрович – 2

Кандзюба Олег Владимирович – 2

Салихов Виталий Валерьевич – 1

Сасевич Александр Михайлович –1

Бокова Юлия Валерьевна – 1

Бурлаков Сергей Юрьевич – 1 

Мороз Николай Владимирович – 1

Также напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», два кандидата на должности судей местных судов, которые являются действующими прокурорами, отказались от должностей судей и попросили ВСП оставить их рекомендации без рассмотрения. Еще один кандидат на должность судьи получил от ВСП отказ во внесении представления Президенту о назначении на должность судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Как Высший совет правосудия рассматривает рекомендации ВККС о назначении на должности судей

С 1 января по 1 августа ВСП внес Президенту 328 представлений о назначении на должности судей участников отбора 2017 года, а на рассмотрении остаются еще 53 рекомендации ВККС.

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