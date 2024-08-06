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Командиры воинских частей без участия ТЦК смогут призывать мужчин: в Раде готовят законопроект

19:36, 6 августа 2024
Военнообязанные смогут сознательно выбирать место службы и выполнять задания, отвечающие их навыкам
Командиры воинских частей без участия ТЦК смогут призывать мужчин: в Раде готовят законопроект
Фото: rbc.ua
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Как писала «Судебно-юридическая газета», командиры воинских частей смогут совершать призыв военнообязанных, желающих проходить службу, без участия ТЦК и СП. Соответствующие изменения прорабатывались в Генштабе.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский отметил, что в Верховной Раде готовят соответствующий законопроект. Его могут представить в ближайшие дни.

«На стадии обсуждения в комитете мы акцентировали на том, что есть военнослужащие, которые хотели бы служить в конкретных воинских частях. И здесь нужно понимать, что у них есть несколько вариантов попадания в эту воинскую часть. Один из них – подписать контракт», – отметил Вениславский в комментарии Укринформу.

По его словам, из-за военного положения в стране существуют определенные ограничения, в частности, по срокам заключения контрактов. В то же время, не все, кто хочет служить или мобилизовался, готовы подписать контракт.

«Единственный вариант был, когда командир соответствующей воинской части или военного формирования давал отношение на конкретного военнообязанного, и тогда его должны были направить именно в ту воинскую часть. Однако у представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки есть свои распоряжения или заказы Генерального штаба, и далеко не всегда готовы были выполнять эти отношения от воинских частей», — пояснил Вениславский.

Нардеп отметил, что Генштаб вместе с Минобороны и Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки разработал определенный алгоритм, под который готовится нормативно-правовая база.

Это позволит командирам воинских частей, равно как и ТЦК, привлекать в службу военнообязанных, которые готовы мобилизоваться, но не готовы заключать контракт. Командиры смогут мобилизовать таких людей в свои воинские части.

Он уточнил, что законодательная инициатива находится на стадии наработки в комитете, и «как только она будет готова, об этом будут проинформированы все, и все желающие смогут воспользоваться такой возможностью».

По мнению Вениславского, законопроект может быть представлен через несколько дней.

«Я думаю, если все участники процесса своевременно выполнят свои обязательства или свои функции, то есть все возможности, которые в сентябре удастся ввести это в полную силу», — добавил депутат.

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