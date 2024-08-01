Командири військових частин зможуть призивати чоловіків без участі ТЦК

Командири зможуть самостійно призивати військовозобов’язаних без участі ТЦК. Про відповідні зміни повідомили у Генштабі.
«Генеральним штабом Збройних Сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки» - зазначили у ГШ.
Впровадження відповідних змін дозволить:
Автор: Наталя Мамченко
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