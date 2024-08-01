Командири військових частин зможуть призивати чоловіків без участі ТЦК

У Генштабі заявили, що командири військових частин зможуть підібрати та призвати на військову службу військовозобов’язаних без участі ТЦК.

Командири зможуть самостійно призивати військовозобов’язаних без участі ТЦК. Про відповідні зміни повідомили у Генштабі.

«Генеральним штабом Збройних Сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки» - зазначили у ГШ.

Впровадження відповідних змін дозволить:

спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;

військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;

нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

Автор: Наталя Мамченко

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