Командиры воинских частей смогут призывать мужчин без участия ТЦК

Командиры смогут самостоятельно призывать военнообязанных без участия ТЦК. О соответствующих изменениях сообщили в Генштабе.
«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, позволяющие командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки», - отметили в ГШ.
Внедрение соответствующих изменений позволит:
Автор: Наталя Мамченко
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