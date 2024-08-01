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Командиры воинских частей смогут призывать мужчин без участия ТЦК

19:29, 1 августа 2024
В Генштабе заявили, что командиры воинских частей смогут подобрать и призвать на военную службу военнообязанных без участия ТЦК.
Командиры воинских частей смогут призывать мужчин без участия ТЦК
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Командиры смогут самостоятельно призывать военнообязанных без участия ТЦК. О соответствующих изменениях сообщили в Генштабе.

«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, позволяющие командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки», - отметили в ГШ.

Внедрение соответствующих изменений позволит:

  • упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
  • командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;
  • военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
  • нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Автор: Наталя Мамченко 

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