Командиры воинских частей смогут призывать мужчин без участия ТЦК

В Генштабе заявили, что командиры воинских частей смогут подобрать и призвать на военную службу военнообязанных без участия ТЦК.

Командиры смогут самостоятельно призывать военнообязанных без участия ТЦК. О соответствующих изменениях сообщили в Генштабе.

«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, позволяющие командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки», - отметили в ГШ.

Внедрение соответствующих изменений позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.