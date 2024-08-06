Руководители медучреждений теперь обязательно должны владеть украинским языком: Кабмин изменил требования

Претенденты на должность государственного или коммунального учреждения здравоохранения в подтверждение знаний должны предоставить конкурсной комиссии соответствующий документ.

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Для назначения на должность руководителя государственного или коммунального учреждения здравоохранения обязательно следует подтвердить свой уровень владения украинским языком.

Соответствующие изменения Кабинет Министров Украины 23 июля утвердил постановлением №840. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В частности, Правительство выполнило рекомендацию Уполномоченного, содержащуюся в Годовом отчете о соблюдении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в 2023 году, и внесло изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должности руководителя государственного, коммунального учреждения здравоохранения.

В документе предусмотрено требование, что для участия в конкурсе лицо представляет конкурсной комиссии копию документа, удостоверяющего уровень владения государственным языком.

Это нужно засвидетельствовать соответствующим документом, определенным Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Уровень владения могут засвидетельствовать:

государственный сертификат, получаемый после сдачи экзамена на владение государственным языком;

выписка из Реестра, подтверждающая выдачу государственного сертификата;

документ о среднем образовании при условии, что такой документ подтверждает изучение лицом украинского языка как учебного предмета (дисциплины).

В документе говорится, что «лицо, на которое возлагается исполнение обязанностей руководителя заведения, должно отвечать квалификационным требованиям в части образования, стажа работы и владения государственным языком».

В Кабмине отметили, что требования, по которым будут оценивать критерий, впоследствии должно разработать и утвердить Министерство здравоохранения.

Помимо обязательного владения государственным Кабмин также внес ряд изменений в соответствии с Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы.

«В целом, предполагается, что одобренные правительством изменения позволят существенно снизить коррупционные риски и обеспечить соблюдение принципов прозрачности, демократичности, беспристрастности и справедливости при назначении на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений здравоохранения», – отметили в Правительстве.

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