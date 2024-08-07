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Вопрос о целесообразности снятия отпечатков пальцев решает следователь или прокурор – Верховный Суд

09:38, 7 августа 2024
Проведение или непроведение дактилоскопической экспертизы охватывается свободой усмотрения следователя или прокурора, отметил Верховный Суд.
Вопрос о целесообразности снятия отпечатков пальцев решает следователь или прокурор – Верховный Суд
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Целесообразность проведения дактилоскопической экспертизы для решения вопроса о наличии или отсутствии следов папиллярных узоров и их идентификации зависит от факторов, обусловленных обстоятельствами дела и тактикой расследования, и охватывается свободой усмотрения следователя, прокурора в пределах их процессуальных полномочий. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 6 июня 2024 года по делу №489/2769/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 307 УК.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что принадлежность ему изъятого во время обыска по месту жительства наркотического средства не доказано с учетом того, что в указанном месте он проживал не сам, доступ посторонних лиц к месту обнаружения каннабиса был свободным, в том числе во время проведения обыска, а судебных дактилоскопических экспертиз по решению вопроса о наличии на пакетах с наркотическим средством следов папиллярных узоров осужденного по делу не проводилось.

Позиция Верховного Суда

КУС оставлены без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС отмечает, что, как установлено по делу, осужденный на время разоблачения его в преступной деятельности проживал вдвоем с матерью, причастности которой к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств правоохранительные органы не установили. Ввиду указанных обстоятельств в своей совокупности и взаимосвязи суды признали доказанным вне разумного сомнения то, что наркотическое средство поместил в шкаф летней кухни и хранил там сам осужденный.

Законность и обоснованность таких выводов не опровергает непроведение по делу судебной дактилоскопической экспертизы для решения вопроса о наличии или отсутствии на пакетах с изъятым веществом следов папиллярных узоров и их идентификацию, на что защитник ссылается в обоснование своих кассационных требований. Выполнение упомянутого экспертного исследования с учетом положения ч. 2 ст. 242 УПК не было обязательно.

Проведение или непроведение соответствующей экспертизы охватывалось свободой усмотрения следователя, прокурора в рамках их процессуальных полномочий, определенных статьями 36, 40 УПК, в зависимости от необходимости, целесообразности и других факторов, обусловленных обстоятельствами дела и тактикой расследования.

Следовательно, непроведение проверки принадлежности каннабиса осужденному экспертным путем не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона и не ставит под сомнение виновность осужденного в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в целях сбыта.

Автор: Наталья Мамченко 

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