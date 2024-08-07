Питання про доцільність зняття відбитків пальців вирішує слідчий чи прокурор – Верховний Суд

Проведення чи непроведення дактилоскопічної експертизи охоплюється свободою розсуду слідчого чи прокурора, зазначив Верховний Суд.

Доцільність проведення дактилоскопічної експертизи для вирішення питання про наявність чи відсутність слідів папілярних візерунків та їх ідентифікацію залежить від чинників, зумовлених обставинами справи і тактикою розслідування, та охоплюється свободою розсуду слідчого, прокурора в межах їхніх процесуальних повноважень. На це вказав Верховний Суд у постанові від 6 червня 2024 року по справі №489/2769/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 307 КК.

У касаційній скарзі засуджений стверджує, що належність йому вилученого під час обшуку за місцем його проживання наркотичного засобу не доведено з урахуванням того, що у зазначеному місці він проживав не сам, доступ сторонніх осіб до місця виявлення канабісу був вільним, у тому числі під час проведення обшуку, а судових дактилоскопічних експертиз для вирішення питання про наявність на пакетах із наркотичним засобом слідів папілярних візерунків засудженого у справі не проводилося.

Позиція Верховного Суду

ККС залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС зазначає, що як встановлено у справі, засуджений на час викриття його у злочинній діяльності проживав удвох з матір’ю, причетності якої до злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів правоохоронні органи не встановили. З огляду на зазначені обставини у своїй сукупності і взаємозв’язку суди визнали доведеним поза розумним сумнівом те, що наркотичний засіб помістив у шафу літньої кухні та зберігав там саме засуджений.

Законності й обґрунтованості таких висновків не спростовує непроведення у справі судової дактилоскопічної експертизи для вирішення питання про наявність чи відсутність на пакетах з вилученою речовиною слідів папілярних візерунків та їх ідентифікацію, на що захисник посилається в обґрунтування своїх касаційних вимог. Виконання згаданого експертного дослідження з огляду на положення ч. 2 ст. 242 КПК не було обов’язковим.

Проведення чи непроведення відповідної експертизи охоплювалося свободою розсуду слідчого, прокурора у межах їх процесуальних повноважень, визначених статтями 36, 40 КПК, залежно від необхідності, доцільності й інших чинників, зумовлених обставинами справи і тактикою розслідування.

Отже, непроведення перевірки належності канабісу засудженому експертним шляхом не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону і не ставить під сумнів винуватість засудженого у незаконному придбанні і зберіганні наркотичного засобу з метою збуту.

Автор: Наталя Мамченко

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