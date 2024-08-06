Керівники медзакладів тепер обов'язково мають володіти українською мовою: Кабмін змінив вимоги

Претенденти на посаду державного чи комунального закладу охорони здоров’я на підтвердження знань мають подати конкурсній комісії відповідний документ.

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Для призначення на посаду керівника державного чи комунального закладу охорони здоров’я обов’язково слід підтвердити свій рівень володіння українською мовою.

Відповідні зміни Кабінет Міністрів України 23 липня затвердив постановою № 840. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Зокрема, Уряж виконав рекомендацію Уповноваженого, що міститься у Річному звіті про стан дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у 2023 році, та вніс зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я.

У документі передбачено вимогу, що для участі у конкурсі особа подає конкурсній комісії копію документа, який засвідчує рівень володіння державною мовою.

Це потрібно засвідчити відповідним документом, визначеним Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Рівень володіння можуть засвідчити:

державний сертифікат, який отримують після складання іспиту на володіння державною мовою;

витяг з Реєстру, що підтверджує видачу державного сертифіката;

документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни).

У документі йдеться, що «особа, на яку покладається виконання обов’язків керівника закладу, повинна відповідати кваліфікаційним вимогам в частині освіти, стажу роботи та володіння державною мовою».

У Кабміні зазначили, що вимоги, за якими будуть оцінювати критерій, згодом має розробити та затвердити Міністерство охорони здоров’я.

Крім обов’язкового володіння державною, Кабмін також вніс низку змін відповідно до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

«Загалом передбачається, що схвалені урядом зміни дозволять істотно знизити корупційні ризики та забезпечити дотримання принципів прозорості, демократичності, неупередженості та справедливості під час призначення на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я», – зазначили в Уряді.