Практика судів
  1. В Україні

Керівники медзакладів тепер обов'язково мають володіти українською мовою: Кабмін змінив вимоги

19:23, 6 серпня 2024
Претенденти на посаду державного чи комунального закладу охорони здоров’я на підтвердження знань мають подати конкурсній комісії відповідний документ.
Керівники медзакладів тепер обов'язково мають володіти українською мовою: Кабмін змінив вимоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для призначення на посаду керівника державного чи комунального закладу охорони здоров’я обов’язково слід підтвердити свій рівень володіння українською мовою.

Відповідні зміни Кабінет Міністрів України 23 липня затвердив постановою № 840. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Зокрема, Уряж виконав рекомендацію Уповноваженого, що міститься у Річному звіті про стан дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у 2023 році, та вніс зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я. 

У документі передбачено вимогу, що для участі у конкурсі особа подає конкурсній комісії копію документа, який засвідчує рівень володіння державною мовою.

Це потрібно засвідчити відповідним документом, визначеним Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Рівень володіння можуть засвідчити:

  • державний сертифікат, який отримують після складання іспиту на володіння державною мовою;
  • витяг з Реєстру, що підтверджує видачу державного сертифіката;
  • документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни).

У документі йдеться, що «особа, на яку покладається виконання обов’язків керівника закладу, повинна відповідати кваліфікаційним вимогам в частині освіти, стажу роботи та володіння державною мовою».

У Кабміні зазначили, що вимоги, за якими будуть оцінювати критерій, згодом має розробити та затвердити Міністерство охорони здоров’я.

Крім обов’язкового володіння державною, Кабмін також вніс низку змін відповідно до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

«Загалом передбачається, що схвалені урядом зміни дозволять істотно знизити корупційні ризики та забезпечити дотримання принципів прозорості, демократичності, неупередженості та справедливості під час призначення на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я», – зазначили в Уряді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб

Чеського добровольця Філіпа Сімана, який воював у лавах ЗСУ на початку 2022 року, засудили за мародерство.

Камала Гарріс обрала Тіма Волза як віце-президента США у разі перемоги – CNN

Камала Гарріс визначилася зі своїм вибором стосовно віце-президента США.

Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

Партнери України періодично порушують питання про мобілізацію чоловіків 18-25 років – Федір Веніславський

Міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років – Федір Веніславський.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси