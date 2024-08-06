Практика судів
  1. В Україні

Командири військових частин без участі ТЦК зможуть призивати чоловіків: у Раді готують законопроект

19:36, 6 серпня 2024
Військовозобов'язані матимуть змогу свідомо обирати місце служби та виконувати завдання, що відповідають їхнім навичкам
Командири військових частин без участі ТЦК зможуть призивати чоловіків: у Раді готують законопроект
Фото: rbc.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», командири військових частин зможуть здійснювати призов військовозобов’язаних, які бажають проходити службу, без участі ТЦК та СП. Відповідні зміни опрацьовували в Генштабі.

Народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що у Верховній Раді готують відповідний законопроект.  Його можуть представити найближчими днями.

«На стадії обговорення в комітеті ми акцентували на тому, що є військовослужбовці, які б хотіли служити в конкретних військових частинах. І тут треба розуміти, що в них є кілька варіантів потрапляння до цієї військової частини. Один з них — підписати контракт», — зазначив Веніславський у коментарі Укрінформу.

За його словами, через воєнний стан в країні існують певні обмеження, зокрема щодо строків укладання контрактів. Водночас не всі, хто хоче служити чи мобілізувався, готові підписати контракт.

«Єдиний варіант був, коли командир відповідної військової частини чи військового формування давав відношення на конкретного військовозобов'язаного, і тоді його мали направити саме в ту військову частину. Проте представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають свої розпорядження або замовлення Генерального штабу, і далеко не завжди готові були виконувати ці відношення від військових частин», — пояснив Веніславський.

Нардеп зазначив, що наразі Генштаб разом із Міноборони та Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки розробив певний алгоритм, під який готується нормативно-правова база.

Це дозволить командирам військових частин, так само як і ТЦК, залучати до служби військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт. Командири зможуть мобілізувати таких людей до своїх військових частин.

Він уточнив, що законодавча ініціатива наразі перебуває на стадії напрацювання в комітеті, і «як тільки вона буде готова, про це буде поінформовано всіх, і всі охочі зможуть скористатися такою можливістю».

На думку Веніславського, законопроект можуть представити за кілька днів.

«Я думаю, якщо всі учасники процесу своєчасно виконають свої зобов’язання або свої функції, то є всі можливості, що у вересні вдасться це запровадити на повну силу», — додав депутат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб

Чеського добровольця Філіпа Сімана, який воював у лавах ЗСУ на початку 2022 року, засудили за мародерство.

Камала Гарріс обрала Тіма Волза як віце-президента США у разі перемоги – CNN

Камала Гарріс визначилася зі своїм вибором стосовно віце-президента США.

Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

Партнери України періодично порушують питання про мобілізацію чоловіків 18-25 років – Федір Веніславський

Міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років – Федір Веніславський.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси