Командири військових частин без участі ТЦК зможуть призивати чоловіків: у Раді готують законопроект

Військовозобов'язані матимуть змогу свідомо обирати місце служби та виконувати завдання, що відповідають їхнім навичкам

Фото: rbc.ua

Як писала «Судово-юридична газета», командири військових частин зможуть здійснювати призов військовозобов’язаних, які бажають проходити службу, без участі ТЦК та СП. Відповідні зміни опрацьовували в Генштабі.

Народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що у Верховній Раді готують відповідний законопроект. Його можуть представити найближчими днями.

«На стадії обговорення в комітеті ми акцентували на тому, що є військовослужбовці, які б хотіли служити в конкретних військових частинах. І тут треба розуміти, що в них є кілька варіантів потрапляння до цієї військової частини. Один з них — підписати контракт», — зазначив Веніславський у коментарі Укрінформу.

За його словами, через воєнний стан в країні існують певні обмеження, зокрема щодо строків укладання контрактів. Водночас не всі, хто хоче служити чи мобілізувався, готові підписати контракт.

«Єдиний варіант був, коли командир відповідної військової частини чи військового формування давав відношення на конкретного військовозобов'язаного, і тоді його мали направити саме в ту військову частину. Проте представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають свої розпорядження або замовлення Генерального штабу, і далеко не завжди готові були виконувати ці відношення від військових частин», — пояснив Веніславський.

Нардеп зазначив, що наразі Генштаб разом із Міноборони та Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки розробив певний алгоритм, під який готується нормативно-правова база.

Це дозволить командирам військових частин, так само як і ТЦК, залучати до служби військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт. Командири зможуть мобілізувати таких людей до своїх військових частин.

Він уточнив, що законодавча ініціатива наразі перебуває на стадії напрацювання в комітеті, і «як тільки вона буде готова, про це буде поінформовано всіх, і всі охочі зможуть скористатися такою можливістю».

На думку Веніславського, законопроект можуть представити за кілька днів.

«Я думаю, якщо всі учасники процесу своєчасно виконають свої зобов’язання або свої функції, то є всі можливості, що у вересні вдасться це запровадити на повну силу», — додав депутат.

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