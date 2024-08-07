Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів

З 1 січня по 1 серпня ВРП внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року, на розгляді залишаються ще 53 рекомендації ВККС.

Джерело фото - ВРП

Вища рада правосуддя поступово завершує розгляд рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів про призначення на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів кандидатів на посади суддів з числа учасників добору 2017 року.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», за період з 1 січня по 1 серпня 2024 року до Вищої ради правосуддя від ВККС надійшли 389 рекомендацій про призначення на посади суддів місцевих судів у рамках конкурсу, оголошеного ВККС 14 вересня 2023 року на 560 вакантних посад суддів місцевих судів.

Між членами ВРП вони були розподілені наступним чином:

Бокова Юлія Валеріївна – 35 рекомендацій ВККС

Ковбій Олена Василівна – 33

Попікова Ольга Володимирівна – 31

Бондаренко Тетяна Знаменівна – 28

Мороз Микола Володимирович – 27

Маселко Роман Анатолійович – 27

Саліхов Віталій Валерійович – 26

Усик Григорій Іванович – 26

Кваша Оксана Олександрівна – 23

Мельник Олексій Петрович – 22

Бурлаков Сергій Юрійович – 20

Кандзюба Олег Володимирович – 20

Котелевець Алла Вікторівна – 20

Сасевич Олександр Михайлович – 21

Плахтій Інна Борисівна – 18

Лук’янов Дмитро Васильович – 11

Кравченко Станіслав Іванович – 1

Разом з тим, з 1 січня по 1 серпня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула та внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року.

Відповідно станом на 1 серпня 2024 року на розгляді у ВРП перебувають 53 рекомендації ВККС про призначення кандидатів на посади суддів місцевих судів.

Зазначені рекомендації знаходяться у наступних членів Ради правосуддя:

Попікова Ольга Володимирівна –12

Маселко Роман Анатолійович – 10

Кваша Оксана Олександрівна – 7

Ковбій Олена Василівна – 7

Плахтій Інна Борисівна – 2

Бондаренко Тетяна Знаменівна – 2

Котелевець Алла Вікторівна – 2

Лук’янов Дмитро Васильович – 2

Мельник Олексій Петрович – 2

Кандзюба Олег Володимирович – 2

Саліхов Віталій Валерійович – 1

Сасевич Олександр Михайлович –1

Бокова Юлія Валеріївна – 1

Бурлаков Сергій Юрійович – 1

Мороз Микола Володимирович – 1

Також нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», двоє кандидатів на посади суддів місцевих судів, які є діючими прокурорами, відмовилися від посад суддів та попросили ВРП залишити їх рекомендації без розгляду. Ще один кандидат на посаду судді отримав від ВРП відмову у внесенні подання Президенту про призначення на посаду судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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