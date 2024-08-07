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Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів

07:45, 7 серпня 2024
З 1 січня по 1 серпня ВРП внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року, на розгляді залишаються ще 53 рекомендації ВККС.
Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів
Джерело фото - ВРП
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Вища рада правосуддя поступово завершує розгляд рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів про призначення на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів кандидатів на посади суддів з числа учасників добору 2017 року.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», за період з 1 січня по 1 серпня 2024 року до Вищої ради правосуддя від ВККС надійшли 389 рекомендацій про призначення на посади суддів місцевих судів у рамках конкурсу, оголошеного ВККС 14 вересня 2023 року на 560 вакантних посад суддів місцевих судів.

Між членами ВРП вони були розподілені наступним чином:

Бокова Юлія Валеріївна – 35 рекомендацій ВККС

Ковбій Олена Василівна – 33

Попікова Ольга Володимирівна – 31

Бондаренко Тетяна Знаменівна – 28

Мороз Микола Володимирович – 27

Маселко Роман Анатолійович – 27

Саліхов Віталій Валерійович – 26

Усик Григорій Іванович – 26

Кваша Оксана Олександрівна – 23

Мельник Олексій Петрович – 22

Бурлаков Сергій Юрійович – 20

Кандзюба Олег Володимирович – 20  

Котелевець Алла Вікторівна – 20

Сасевич Олександр Михайлович – 21

Плахтій Інна Борисівна – 18

Лук’янов Дмитро Васильович – 11 

Кравченко Станіслав Іванович – 1

Разом з тим, з 1 січня по 1 серпня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула та внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року.

Відповідно станом на 1 серпня 2024 року на розгляді у ВРП перебувають 53 рекомендації ВККС про призначення кандидатів на посади суддів місцевих судів.

Зазначені рекомендації знаходяться у наступних членів Ради правосуддя:

Попікова Ольга Володимирівна –12

Маселко Роман Анатолійович – 10

Кваша Оксана Олександрівна – 7

Ковбій Олена Василівна – 7

Плахтій Інна Борисівна – 2 

Бондаренко Тетяна Знаменівна – 2

Котелевець Алла Вікторівна – 2

Лук’янов Дмитро Васильович – 2 

Мельник Олексій Петрович – 2

Кандзюба Олег Володимирович – 2

Саліхов Віталій Валерійович – 1

Сасевич Олександр Михайлович –1

Бокова Юлія Валеріївна – 1

Бурлаков Сергій Юрійович – 1 

Мороз Микола Володимирович – 1

Також нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», двоє кандидатів на посади суддів місцевих судів, які є діючими прокурорами, відмовилися від посад суддів та попросили ВРП залишити їх рекомендації без розгляду. Ще один кандидат на посаду судді отримав від ВРП відмову у внесенні подання Президенту про призначення на посаду судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів

З 1 січня по 1 серпня ВРП внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року, на розгляді залишаються ще 53 рекомендації ВККС.

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