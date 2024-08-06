Практика судів
  1. В Україні

У всіх підрозділах ЗСУ з’являться патронатні служби для родин поранених, загиблих і зниклих безвісти

19:52, 6 серпня 2024
Патронатні служби почнуть діяти з 1 жовтня 2024 року.
У всіх підрозділах ЗСУ з’являться патронатні служби для родин поранених, загиблих і зниклих безвісти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Збройних Силах України створюється єдина система по роботі з членами сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців — служби супроводу. Про це повідомляє Генеральний штаб.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив концепцію соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей. Для цього розгорнуть спеціальні підрозділи.

Підрозділи служби соціального супроводу розгорнуть у складі вже наявних підрозділів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Їх комплектуватимуть із військових, яких звільнили з полону, а також тими, хто через поранення чи стан здоров’я не може брати участь у бойових діях.

Також працівниками служб будуть фахівці, які надаватимуть підтримку з медичного, фінансового, кадрового, психологічного напрямку чи зв’язків з громадськістю.

Головна мета створення такої системи - піклування про родини військовослужбовців та їх загальне інформування, супровід поранених у закладах охорони здоров'я, координація та зв'язок із сім'ями полонених, зниклих безвісти, загиблих (померлих).

«Відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління», – заявив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Олександр Кутков.

Патронатні служби, як повідомляє «Суспільне», діятимуть з 1 жовтня 2024 року в усіх підрозділах ЗСУ.

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уже видали директиву, щоб служби патронації невдовзі стали штатними підрозділами у ЗСУ. Як зазначають у Генштабі, це «виведе підтримку військовослужбовців та їхніх сімей на новий якісний рівень».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб

Чеського добровольця Філіпа Сімана, який воював у лавах ЗСУ на початку 2022 року, засудили за мародерство.

Камала Гарріс обрала Тіма Волза як віце-президента США у разі перемоги – CNN

Камала Гарріс визначилася зі своїм вибором стосовно віце-президента США.

Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

Партнери України періодично порушують питання про мобілізацію чоловіків 18-25 років – Федір Веніславський

Міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років – Федір Веніславський.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси