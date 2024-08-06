У всіх підрозділах ЗСУ з’являться патронатні служби для родин поранених, загиблих і зниклих безвісти

Патронатні служби почнуть діяти з 1 жовтня 2024 року.

У Збройних Силах України створюється єдина система по роботі з членами сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців — служби супроводу. Про це повідомляє Генеральний штаб.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив концепцію соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей. Для цього розгорнуть спеціальні підрозділи.

Підрозділи служби соціального супроводу розгорнуть у складі вже наявних підрозділів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Їх комплектуватимуть із військових, яких звільнили з полону, а також тими, хто через поранення чи стан здоров’я не може брати участь у бойових діях.

Також працівниками служб будуть фахівці, які надаватимуть підтримку з медичного, фінансового, кадрового, психологічного напрямку чи зв’язків з громадськістю.

Головна мета створення такої системи - піклування про родини військовослужбовців та їх загальне інформування, супровід поранених у закладах охорони здоров'я, координація та зв'язок із сім'ями полонених, зниклих безвісти, загиблих (померлих).

«Відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління», – заявив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Олександр Кутков.

Патронатні служби, як повідомляє «Суспільне», діятимуть з 1 жовтня 2024 року в усіх підрозділах ЗСУ.

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уже видали директиву, щоб служби патронації невдовзі стали штатними підрозділами у ЗСУ. Як зазначають у Генштабі, це «виведе підтримку військовослужбовців та їхніх сімей на новий якісний рівень».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.