«Секрет сплячої красуні»: чому Ярослава Магучіх лежала у спальнику перед «золотом» Олімпіади-2024

Олімпійська чемпіонка часто потрапляє в об'єктиви камер, відпочиваючи між стрибками.

Як повідомлялося, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту.

Перед змаганням камери зафіксували, як під час фіналу Олімпіади 22-річна дніпрянка чекала на свою чергу, лежачи у спальному мішку.

Світові медіа та користувачі соцмереж назвали олімпійську чемпіонку «Спляча красуня», «Спляча королева, яка виграла золото».

Як пише News York Times, такий спосіб підготовки до виступів розробили тренери Ярослави.

У 2018 році Сергій Степанов, який допомагає Ярославі тренуватися, припустив, що занадто довге сидіння між стрибками призводить до застою крові в ногах. Так народилася ідея спального мішка.

Тепер щоразу, коли легкоатлетка виходить на майданчик для стрибків у висоту на змаганнях, вона бере з собою рюкзак, в якому знаходяться килимок для йоги, спальний мішок та змінні шкарпетки.

Іноді вона одягає толстовку з капюшоном. Між кожним стрибком вона знімає шипування і змінює шкарпетки, щоб її ноги не спітніли, що може зменшити зчеплення при відштовхуванні. Потім вона забирається у спальний мішок.

Крім того, за результатами дослідження, проведеного Європейським журналом спортивної науки у 2017 році, було виявлено, що, наприклад, у плаванні, спортсмени, які були одягнуті в теплий одяг між розминкою та запливами, показали приблизно на 0,6 відсотка кращі результати за своїх конкурентів.

Олімпійська чемпіонка також розповіла про свою традицію в ефірі Суспільного Спорт.

«Я просто відпочиваю, тому що мені комфортно, коли я лежу. Іноді можу спостерігати за хмарами, рахувати їх. Або вдихнути, видихнути. Ніби просто відпочити, тільки не думати про те, що я на стадіоні», — сказала Магучіх.

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