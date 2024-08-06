Чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк объявил о завершении спортивной карьеры

По словам спортсмена, после Олимпийских игр-2024 он готов завершить свою карьеру.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк объявил о завершении карьеры после Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом он рассказал в интервью «Чемпиону».

«На данный момент я активный спортсмен, но через неделю, скорее всего, уже ухожу на пенсию. Параллельно работаю в украинском парламенте, поэтому мне точно есть, чем заняться в моменте», - отметил он.

Беленюк рассказал, что после Олимпиады хочет полностью сфокусироваться на политической карьере.

Хочется окончание войны на украинских условиях. Восстановление нашей экономики. Возвращение миллионов украинцев домой, ведь второе связано с третьим. Хочется получить гарантию безопасности от наших партнеров. Если по соседству находится такой враг как Россия, которая будет постоянно пытаться убить тебя, то только серьезные гарантии безопасности позволят нам рассчитывать на нормальную стабильную жизнь в нашей стране», - добавил борец.

Как известно, на Олимпиаде-2024 Жан Беленюк стартует завтра, 6 августа.

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