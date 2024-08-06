В Украине женщин будут бесплатно учить водить автобусы

Инициатива призвана частично перекрыть дефицит кадров.

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В Украине женщины смогут бесплатно овладеть профессией водителя автобуса. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Инициатива призвана частично перекрыть дефицит кадров.

Так, Мининфраструктуры и представительство ООН Женщины в Украине договорились о реализации проекта по обучению женщин-водительниц в сфере перевозок пассажиров автобусами.

Проект под названием «Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок» – это бесплатная программа по развитию профессиональных навыков женщин.

«Фактически это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением», - отметили в ведомстве.

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