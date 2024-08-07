Практика судов
  1. В Украине

В Министерстве образования и науки проведут гендерный аудит

11:11, 7 августа 2024
Процесс аудита будет включать в себя опросы и индивидуальные интервью, семинары, анализ документов, вебсайта, внутреннего и внешнего пространства МОН.
В Министерстве образования и науки проведут гендерный аудит
Источник фото: VectorStock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины проведет собственный гендерный аудит в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, созданной по инициативе первой леди Елены Зеленской.

«Гендерный аудит – это процедура, которая помогает организации создать благоприятную рабочую среду для женщин и мужчин, а заодно повысить эффективность. Для МОН, в котором работает более 300 сотрудников разного пола, это возможность: поддержать каждого работника для достижения наилучших результатов; усовершенствовать реализацию политики гендерного равенства в сфере образования; определить лучшие практики организации рабочего процесса; выявить и преодолеть препятствия для реализации потенциала сотрудников; сформировать личностно ориентированный подход к управлению», - заявили в МОН.

Процесс аудита будет включать в себя опросы и индивидуальные интервью, семинары, анализ документов, вебсайта, внутреннего и внешнего пространства МОН. Весь процесс является конфиденциальным.

Ранее в докладе Всемирного экономического форума (WEF) сообщили, что столько времени понадобится для достижения гендерного равенства во всем мире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мелким будет считаться воровство на сумму до 3028 грн – Президент подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, которым введена новая классификация мелких краж – наказание будет зависеть от стоимости украденного.

Вопрос о целесообразности снятия отпечатков пальцев решает следователь или прокурор – Верховный Суд

Проведение или непроведение дактилоскопической экспертизы охватывается свободой усмотрения следователя или прокурора, отметил Верховный Суд.

Признание вины в дезертирстве не позволяет суду ограничиться допросом, если инкриминируемые обстоятельства осужденный не подтверждает – Верховный Суд

Верховный Суд отменил приговоры судов, поскольку заявление военнослужащего о полном признании вины в самовольном покидании воинской части фактически не соответствовало содержанию предоставленных местному суду показаний, содержащих возражения как против субъективных обстоятельств, так и объективных.

Верховный Суд высказался по поводу рассекречивания для стороны защиты процессуальных документов, касающихся проведения НСРД

Стороне защиты не были открыты определения следственных судей, ставшие правовыми основаниями проведения НСРД.

Как Высший совет правосудия рассматривает рекомендации ВККС о назначении на должности судей

С 1 января по 1 августа ВСП внес Президенту 328 представлений о назначении на должности судей участников отбора 2017 года, а на рассмотрении остаются еще 53 рекомендации ВККС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді