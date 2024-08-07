В Министерстве образования и науки проведут гендерный аудит

Процесс аудита будет включать в себя опросы и индивидуальные интервью, семинары, анализ документов, вебсайта, внутреннего и внешнего пространства МОН.

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Министерство образования и науки Украины проведет собственный гендерный аудит в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, созданной по инициативе первой леди Елены Зеленской.

«Гендерный аудит – это процедура, которая помогает организации создать благоприятную рабочую среду для женщин и мужчин, а заодно повысить эффективность. Для МОН, в котором работает более 300 сотрудников разного пола, это возможность: поддержать каждого работника для достижения наилучших результатов; усовершенствовать реализацию политики гендерного равенства в сфере образования; определить лучшие практики организации рабочего процесса; выявить и преодолеть препятствия для реализации потенциала сотрудников; сформировать личностно ориентированный подход к управлению», - заявили в МОН.

Процесс аудита будет включать в себя опросы и индивидуальные интервью, семинары, анализ документов, вебсайта, внутреннего и внешнего пространства МОН. Весь процесс является конфиденциальным.

Ранее в докладе Всемирного экономического форума (WEF) сообщили, что столько времени понадобится для достижения гендерного равенства во всем мире.

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