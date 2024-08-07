Керівник апарату суду зможе виконувати повноваження голови суду – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський 6 серпня підписав Закон України №3889-ІХ щодо організації роботи судів.
Верховна Рада України прийняла акт 18 липня.
Закон дозволить врегулювати деякі питання організації роботи судів та створить належні умови для їх функціонування.
Основні положення:
Акт сприятиме більш ефективному функціонуванню судів та забезпеченню їх безперебійної роботи, зокрема, у ситуаціях, коли тимчасово відсутні судді, які здійснюють правосуддя.
Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, навіщо потрібен цей закон.
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