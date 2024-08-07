Керівник апарату суду зможе виконувати повноваження голови суду – Зеленський підписав закон

Встановлюється порядок призначення тимчасового виконувача обов’язків керівника апарату суду, у разі відсутності суддів, які здійснюють правосуддя.

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Президент України Володимир Зеленський 6 серпня підписав Закон України №3889-ІХ щодо організації роботи судів.

Верховна Рада України прийняла акт 18 липня.

Закон дозволить врегулювати деякі питання організації роботи судів та створить належні умови для їх функціонування.

Основні положення:

встановлюється порядок призначення тимчасового виконувача обов’язків керівника апарату суду, у разі відсутності суддів, які здійснюють правосуддя;

на нього будуть покладатися повноваження голови суду у взаємовідносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Акт сприятиме більш ефективному функціонуванню судів та забезпеченню їх безперебійної роботи, зокрема, у ситуаціях, коли тимчасово відсутні судді, які здійснюють правосуддя.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, навіщо потрібен цей закон.

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