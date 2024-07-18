Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада приняла закон

Руководитель аппарата суда при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Руководитель аппарата или его заместитель в случае отсутствия в таком суде судей, осуществляющих правосудие, сможет осуществлять полномочия председателя суда.

Соответствующий законопроект 11 283 18 июля приняла в целом Верховная Рада. Автором выступает председатель Комитета Денис Маслов вместе с коллегами.

Так, в ст. 155 закона о судоустройстве предлагается установить, что в случае изменения территориальной подсудности рассматриваемых в соответствующем суде судебных дел в порядке, предусмотренном ч. 7 статьи 147 настоящего Закона, и отсутствии в таком суде судей, осуществляющих правосудие, административные полномочия председателя суда, необходимые для обеспечения надлежащей организации работы суда как юридического лица относительно представительства такого суда как органа государственной власти в сношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, осуществляет руководитель аппарата суда или его заместитель.

В случае если в таком местном или апелляционном суде отсутствуют руководитель аппарата суда и его заместитель, административные полномочия председателя суда, осуществляет временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда. Решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя аппарата суда принимается председателем Государственной судебной администрации Украины, начальником соответствующего территориального управления ГСА без согласования с председателем соответствующего суда. Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда осуществляет исполнение обязанностей руководителя аппарата до назначения соответствующего руководителя.

Руководитель аппарата суда, его заместитель или временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда осуществляет административные полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Зачем нужен этот закон

Как объясняют авторы, делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются. Ч. 7 статьи 147 Закона установлено, что в случае невозможности осуществления правосудия судом по объективным причинам во время военного положения может быть изменена территориальная подсудность судебных дел по решению Высшего совета правосудия, принимаемого по представлению Председателя Верховного Суда, путем его передачи в суд , который наиболее территориально приближен к суду, не может осуществлять правосудие, или иного определенного суда.

В случае невозможности осуществления Высшим советом правосудия такого полномочия, оно осуществляется по распоряжению Председателя Верховного Суда.

Соответствующее решение также является основанием для передачи всех дел, находившихся на рассмотрении суда, территориальная подсудность которого изменяется.

Так, на сегодняшний день при условии изменения территориальной подсудности судебных дел, рассматриваемых в соответствующем суде, в порядке, предусмотренном ч. 7 статьи 147 настоящего Закона, судья суда, территориальная подсудность дел которого изменяется, может быть без его согласия откомандирован для осуществления правосудия в суд , которому определяется территориальная подсудность дел, находившихся в производстве суда, в котором работает судья, а в случае отсутствия вакансий в этом суде – в другой суд того же уровня и специализации.

Абсолютное большинство судей изъявили желание перевестись на подконтрольную территорию Украины и выехали с оккупированных территорий.

В то же время, многочисленные суды как первой, так и апелляционной инстанции оказались на временно оккупированных территориях, связь с их должностными лицами, ответственными за представление финансовых, платежных, расчетных и других организационно-распорядительных документов соответствующего суда отсутствует.

Кроме того, приостановление соответствующими ТУ ГСА действия трудовых договоров с работниками судов, оказавшимися на ВТО, привело к случаям отсутствия в суде какого-либо работника аппарата суда.

Поэтому возникла необходимость урегулирования вопроса, связанного с представительством суда как органа государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Руководителя аппарата местного суда, его заместителя назначает по согласованию председателя соответствующего суда в должность и освобождает от должности начальник соответствующего ТУ ГСА, а руководителей аппаратов апелляционного суда, высшего специализированного суда, Верховного Суда, их заместителей назначает по согласованию председателя соответствующего суда в должность и освобождает от должности глава ГСА.

В то же время осуществление полномочий руководителя аппарата суда не тождественно занятию должности руководителя аппарата суда. Это допускается в случае необходимости или может быть связано с распорядительными функциями и с правом подписи соответствующих документов. Аналогичная позиция изложена в решении ССУ от 11.04.2024 №5.

На сегодняшний день не урегулирован вопрос временного исполнения обязанностей руководителя аппарата суда в тех судах, где отсутствуют работники аппарата суда, а также судьи (что делает невозможным внесение представления о назначении на должность в порядке определенном законом). Это связано с тем, что соответствующие нормы законодательства были приняты к применению в мирное время, а не во время войны.

Автор: Наталя Мамченко

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