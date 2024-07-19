Признаки двух газов на Венере могут свидетельствовать о жизни

Ученые обнаружили фосфин и аммиак в атмосфере Венеры.

Источник фото: The Guardian

Две независимые команды ученых обнаружили в атмосфере Венеры следы фосфина и аммиака, что может свидетельствовать о наличии живых организмов на этой планете. Венера известна своими экстремальными условиями: ее поверхность настолько горячая, что может плавить металл, и окружена токсичной атмосферой, что делает ее одним из самых негостеприимных мест в Солнечной системе. Однако новые находки добавляют интереса к возможности существования жизни на этой планете, сообщает The Guardian.

Одна из групп ученых подтвердила наличие фосфина в атмосфере Венеры, следы которого были обнаружены ранее. Другая группа нашла предварительные свидетельства наличия аммиака, который на Земле в основном образуется в результате биологической деятельности или промышленных процессов. Ученые считают, что присутствие аммиака нельзя объяснить геологическими или атмосферными явлениями.

Хотя биосигнатурные газы сами по себе не являются прямым доказательством присутствия жизни на Венере, новое открытие усиливает интерес к планете. Это может свидетельствовать о том, что жизнь могла зародиться на Венере в прошлом, когда условия были более благоприятными, и до сих пор сохраняется в отдельных местах.

«Если Венера в прошлом прошла через теплую и влажную фазу, возможно, жизнь развилась и выживает в единственной доступной нише - облаках», - отметил Дэйв Клементс из Имперского колледжа Лондона.

Температура на Венере достигает 450 градусов Цельсия, что достаточно для плавления свинца и цинка. Атмосферное давление в 90 раз превышает давление на поверхности Земли, а в атмосфере присутствуют облака серной кислоты. Однако на высоте около 50 километров условия больше напоминают земные, что потенциально позволяет выжить очень выносливым микробам.

На Земле газообразный фосфин образуют микробы в среде с недостатком кислорода. Другие возможные источники, такие как извержения вулканов, производят настолько мало газа, что он считается маркером присутствия жизни.

В 2020 году ученые заявили об обнаружении фосфина на Венере, но это открытие было оспорено, поскольку дальнейшие наблюдения не подтвердили наличие газа. Чтобы разрешить этот спор, Клементс и его коллеги провели наблюдения с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) на Гавайях. Они смогли подтвердить доказательства присутствия фосфина и обнаружили, что его наличие, по-видимому, соответствует циклу дня и ночи на планете.

«Наши результаты показывают, что когда атмосфера омывается солнечным светом, фосфин разрушается. Все, что мы можем сказать, это то, что там есть фосфин. Мы не знаем, что его производит. Возможно, это химия, которую мы не понимаем. Или, возможно, жизнь», - сказал Клементс.

Во втором докладе профессор Джейн Гривз из Кардиффского университета представила предварительные наблюдения телескопа Грин-Бэнк, указывающие на присутствие аммиака. Она отметила, что даже подтверждение обоих выводов не будет доказательством наличия жизни на Венере.

Профессор Никку Мадхусудхан из Кембриджского университета, который не участвовал ни в одной из работ, отметил, что для подтверждения биосигнатур нужно, чтобы сигнал был надежным, а молекулы были убедительно связаны с жизнью.

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