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В Печерском районе столицы мужчина получил ножевое ранение в голову

23:49, 18 июля 2024
В Киеве задержан мужчина за покушение на убийство знакомого.
В Печерском районе столицы мужчина получил ножевое ранение в голову
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Столичные оперативники задержали мужчину, который во время конфликта нанес ножевое ранение своему знакомому. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он находится в реанимации. Действия злоумышленника квалифицированы как покушение на убийство, ему сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от прохожих о том, что в Печерском районе на тротуаре лежит мужчина без сознания с открытой раной на голове. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, оперативные сотрудники и скорая помощь. 40-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу, где он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

В ходе следственно-розыскных мероприятий сотрудники Печерского управления полиции совместно с работниками управления уголовного розыска и с помощью аналитиков уголовного анализа установили причастного к совершению преступления. Им оказался 57-летний иностранец. Во время внезапного конфликта он нанес потерпевшему ножевое ранение в голову и скрылся с места происшествия.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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