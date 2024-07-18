Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП внесет Президенту представление о назначении 13 судей в местные суды

19:02, 18 июля 2024
Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Владимиру Зеленскому о назначении 13 судей.
ВСП внесет Президенту представление о назначении 13 судей в местные суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президенту Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 13 судей на должности в местные суды. Как сообщили в Высшем совете правосудия, соответствующее решение ВСП принял 18 июля.

Речь идет о судьях:

Дударца Дмитрия Владимировича – на должность судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области;

Ляшко Ольги Павловны – на должность судьи Приморского районного суда Одессы;

Бабенко Дмитрия Анатольевича – на должность судьи Одесского окружного административного суда;

Волосовского Владимира Владимировича – на должность судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области;

Овсеенко Игоря Владимировича – на должность судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области;

Олейник Веры Николаевны – на должность судьи Нововоронцовского районного суда Херсонской области;

Самсоненко Руслана Владимировича – на должность судьи Тетиевского районного суда Киевской области;

Топихи Романа Николаевича – на должность судьи Новозаводского районного суда города Чернигова;

Цырулевской Марины Владимировны – на должность судьи Барышевского районного суда Киевской области;

Нестерчук Светланы Сергеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Житомирской области;

Лопиной Елены Олеговны – на должность судьи Николаевского районного суда Николаевской области;

Дубиной Марии Николаевны – на должность судьи Черниговского окружного административного суда;

Подгорской Галины Олеговны – на должность судьи Кировоградского районного суда Кировоградской области.

Отмечается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не было выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, что свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада приняла закон

Руководитель аппарата суда при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Объявлен новый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Документы можно подать с 22 июля по 22 августа.

Давид Арахамия об изменении процедуры освобождения коррупционеров от тюрьмы: «Финальная версия все равно будет проходить «зачет» от международников»

«Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашений со следствием по коррупционным правонарушениям – это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамия.

Всеволода Князева решили уволить с должности судьи Верховного Суда за совершение коррупционного правонарушения

«Квартирная проблема» бывшего председателя Верховного Суда не вызвала сочувствия у членов Высшего совета правосудия, кроме Романа Маселко и Дмитрия Лукьянова.

Полиция сможет задерживать лиц с помощью электрошокеров – Кабмин согласовал законопроект

Полицейским разрешат использовать электрошокеры к лицам, пытающимся избежать задержания.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва