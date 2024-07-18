ВСП внесет Президенту представление о назначении 13 судей в местные суды

Президенту Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 13 судей на должности в местные суды. Как сообщили в Высшем совете правосудия, соответствующее решение ВСП принял 18 июля.
Речь идет о судьях:
Дударца Дмитрия Владимировича – на должность судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области;
Ляшко Ольги Павловны – на должность судьи Приморского районного суда Одессы;
Бабенко Дмитрия Анатольевича – на должность судьи Одесского окружного административного суда;
Волосовского Владимира Владимировича – на должность судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области;
Овсеенко Игоря Владимировича – на должность судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области;
Олейник Веры Николаевны – на должность судьи Нововоронцовского районного суда Херсонской области;
Самсоненко Руслана Владимировича – на должность судьи Тетиевского районного суда Киевской области;
Топихи Романа Николаевича – на должность судьи Новозаводского районного суда города Чернигова;
Цырулевской Марины Владимировны – на должность судьи Барышевского районного суда Киевской области;
Нестерчук Светланы Сергеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Житомирской области;
Лопиной Елены Олеговны – на должность судьи Николаевского районного суда Николаевской области;
Дубиной Марии Николаевны – на должность судьи Черниговского окружного административного суда;
Подгорской Галины Олеговны – на должность судьи Кировоградского районного суда Кировоградской области.
Отмечается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не было выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, что свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.
По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.
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