ВСП внесет Президенту представление о назначении 13 судей в местные суды

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Владимиру Зеленскому о назначении 13 судей.

Президенту Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 13 судей на должности в местные суды. Как сообщили в Высшем совете правосудия, соответствующее решение ВСП принял 18 июля.

Речь идет о судьях:

Дударца Дмитрия Владимировича – на должность судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области;

Ляшко Ольги Павловны – на должность судьи Приморского районного суда Одессы;

Бабенко Дмитрия Анатольевича – на должность судьи Одесского окружного административного суда;

Волосовского Владимира Владимировича – на должность судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области;

Овсеенко Игоря Владимировича – на должность судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области;

Олейник Веры Николаевны – на должность судьи Нововоронцовского районного суда Херсонской области;

Самсоненко Руслана Владимировича – на должность судьи Тетиевского районного суда Киевской области;

Топихи Романа Николаевича – на должность судьи Новозаводского районного суда города Чернигова;

Цырулевской Марины Владимировны – на должность судьи Барышевского районного суда Киевской области;

Нестерчук Светланы Сергеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Житомирской области;

Лопиной Елены Олеговны – на должность судьи Николаевского районного суда Николаевской области;

Дубиной Марии Николаевны – на должность судьи Черниговского окружного административного суда;

Подгорской Галины Олеговны – на должность судьи Кировоградского районного суда Кировоградской области.

Отмечается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не было выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, что свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

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