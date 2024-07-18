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Как в Одесской области будут бороться с пробками: подробности

23:31, 18 июля 2024
Для решения проблемы очередей на КПП Паланка выделили отдельные полосы движения для различных типов транспорта.
Как в Одесской области будут бороться с пробками: подробности
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На пропускном пункте Паланка, где ежедневно собираются большие очереди, решено принять дополнительные меры для улучшения движения и проверки документов. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Для решения проблем с большими грузовиками, которые перекрывают дороги, планируется создание специальных полос движения для различных типов транспорта. Кипер отметил, что бизнес выделил ресурсы на обустройство отдельных стоянок для грузовиков, где их будут проверять на наличие нарушений перед тем, как разрешить продолжить движение. Это значительно сократит очереди и станет важным шагом к решению проблемы многочасовых задержек на КПП.

«Мы сейчас там попросили бизнес неравнодушный, чтобы там сделали отдельную площадку. Хотим грузовики в отдельную стоянку ставить, чтобы их проверяли на наличие уклонистов и не только, и они потом заходили бы без проверки. Таким образом легковым автомобилям не будут мешать ехать», - отметил Олег Кипер.

Отдельные полосы для различных видов транспорта

Легковые автомобили и автобусы теперь будут иметь отдельные полосы, что обеспечит беспрепятственное движение. На стоянках установили туалеты и мусорные баки. Автобусы будут двигаться по встречной полосе, легковые автомобили - по правой полосе, а для грузовиков будет обустроена дополнительная полоса для проверки.

«Автобусы вообще будут на встречной полосе, легковые будут стоять в правом ряду, а для грузовиков - дополнительная полоса будет насыпана. Не капитально, а на скорую руку, но это будет для того, чтобы они могли на стоянке остановиться для проверки. А дальше они по третьему ряду будут идти», - рассказал Олег Кипер.

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