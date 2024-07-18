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Як на Одещині боротимуться із заторами: подробиці

23:31, 18 липня 2024
Для вирішення проблеми черг на КПП Паланка виділили окремі смуги руху для різних типів транспорту.
Як на Одещині боротимуться із заторами: подробиці
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На пропускному пункті Паланка, де щоденно збираються великі черги, вирішено вжити додаткових заходів для покращення руху та перевірки документів. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Для розв’язання проблем із великими вантажівками, які перекривають дороги, планується створення спеціальних смуг руху для різних типів транспорту. Кіпер зазначив, що бізнес виділив ресурси на облаштування окремих стоянок для вантажівок, де їх перевірятимуть на наявність порушень перед тим, як дозволити продовжити рух. Це значно скоротить черги та стане важливим кроком до вирішення проблеми багатогодинних затримок на КПП.

«Ми зараз там попросили бізнес небайдужий, аби там зробили окрему площадку. Хочемо вантажівки в окрему стоянку ставити, щоб їх перевіряли на наявність ухилянтів і не тільки, і вони потім заходили б без перевірки. Таким чином легковим автомобілям не заважатимуть їхати», — зазначив Олег Кіпер.

Окремі смуги для різних видів транспорту

Легкові автомобілі та автобуси тепер матимуть окремі смуги, що забезпечить безперешкодний рух. На стоянках встановили туалети та сміттєві баки. Автобуси будуть рухатися зустрічною смугою, легкові автомобілі — правою смугою, а для вантажівок буде облаштовано додаткову смугу для перевірки.

«Автобуси взагалі будуть на зустрічній смузі, легкові стоятимуть в правому ряду, а для вантажівок — додаткова смуга буде насипана. Не капітально, а на швидку руку, але це буде для того, щоб  вони могли на стоянці зупинитися для перевірки. А далі вони по третьому ряду будуть йти», — розповів Олег Кіпер.

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