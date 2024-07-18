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ВРП внесе Президентові подання про призначення 13 суддів до місцевих судів

19:02, 18 липня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Володимиру Зеленському про призначення 13 суддів.
ВРП внесе Президентові подання про призначення 13 суддів до місцевих судів
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Президенту Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення 13 суддів на посади до місцевих судів. Як повідомили у Вищій раді правосуддя, відповідне ріщення ВРП ухвалила 18 липня.

Мова йде про суддів:

Дударця Дмитра Володимировича – на посаду судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;

Ляшко Ольги Павлівни  – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

Бабенка Дмитра Анатолійовича – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

Волосовського Володимира Володимировича – на посаду судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області;

Овсієнка Ігоря Володимировича – на посаду судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області;

Олійник Віри Миколаївни – на посаду судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області;

Самсоненка Руслана Володимировича – на посаду судді Тетіївського районного суду Київської області;

Топіхи Романа Миколайовича – на посаду судді Новозаводського районного суду міста Чернігова;

Цирулевської Марини Володимирівни – на посаду судді Баришівського районного суду Київської області;

Нестерчук Світлани Сергіївни – на посаду судді Господарського суду Житомирської області;

Лопіної Олени Олегівни – на посаду судді Миколаївського районного суду Миколаївської області;

Дубіної Марії Миколаївни – на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду;

Підгірської Галини Олегівни – на посаду судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області.

Зазначається, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не було виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.

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