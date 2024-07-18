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У Печерському районі столиці чоловік отримав ножове поранення в голову

23:49, 18 липня 2024
У Києві затримано чоловіка за замах на вбивство знайомого.
У Печерському районі столиці чоловік отримав ножове поранення в голову
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Столичні оперативники затримали чоловіка, який під час конфлікту наніс ножове поранення своєму знайомому. Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні, де він перебуває у реанімації. Дії зловмисника кваліфіковані як замах на вбивство, йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що в Печерському районі на тротуарі лежить чоловік без свідомості з відкритою раною на голові. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативні співробітники та швидка допомога. 40-річного чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні, де він перебуває у важкому стані у реанімаційному відділенні.

В ході слідчо-розшукових заходів співробітники Печерського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку та за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили причетного до скоєння злочину. Ним виявився 57-річний іноземець. Під час раптового конфлікту він наніс потерпілому ножове поранення в голову і зник з місця події.

Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Слідчі клопочуть перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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