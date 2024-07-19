Ознаки двох газів на Венері можуть свідчити про життя

Вчені виявили фосфін та аміак в атмосфері Венери.

Джерело фото: The Guardian

Дві незалежні команди вчених виявили в атмосфері Венери сліди фосфіну та аміаку, що може свідчити про наявність живих організмів на цій планеті. Венера відома своїми екстремальними умовами: її поверхня настільки гаряча, що може плавити метал, і оточена токсичною атмосферою, що робить її одним із найнегостинніших місць у Сонячній системі. Проте нові знахідки додають інтересу до можливості існування життя на цій планеті, повідомляє The Guardian.

Одна з груп вчених підтвердила наявність фосфіну в атмосфері Венери, сліди якого були виявлені раніше. Інша група знайшла попередні свідчення наявності аміаку, який на Землі здебільшого утворюється внаслідок біологічної діяльності або промислових процесів. Вчені вважають, що присутність аміаку не можна пояснити геологічними чи атмосферними явищами.

Хоча біосигнатурні гази самі по собі не є прямим доказом присутності життя на Венері, нове відкриття підсилює інтерес до планети. Це може свідчити про те, що життя могло зародитися на Венері в минулому, коли умови були більш сприятливими, і досі зберігається в окремих місцях.

«Якщо Венера в минулому пройшла через теплу і вологу фазу, можливо, життя розвинулося і виживає в єдиній доступній ніші – хмарах», – зазначив Дейв Клементс з Імперського коледжу Лондона.

Температура на Венері досягає 450 градусів Цельсія, що достатньо для плавлення свинцю та цинку. Атмосферний тиск у 90 разів перевищує тиск на поверхні Землі, а в атмосфері присутні хмари сірчаної кислоти. Проте на висоті близько 50 кілометрів умови більше нагадують земні, що потенційно дозволяє вижити дуже витривалим мікробам.

На Землі газоподібний фосфін утворюють мікроби в середовищі з нестачею кисню. Інші можливі джерела, як-от виверження вулканів, виробляють настільки мало газу, що він вважається маркером присутності життя.

У 2020 році вчені заявили про виявлення фосфіну на Венері, але це відкриття було заперечене, оскільки подальші спостереження не підтвердили наявність газу. Щоб вирішити цю суперечку, Клементс та його колеги провели спостереження за допомогою телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) на Гаваях. Вони змогли підтвердити докази присутності фосфіну та виявили, що його наявність, мабуть, відповідає циклу дня та ночі на планеті.

«Наші результати показують, що коли атмосфера омивається сонячним світлом, фосфін руйнується. Все, що ми можемо сказати, це те, що там є фосфін. Ми не знаємо, що його виробляє. Можливо, це хімія, яку ми не розуміємо. Або, можливо, життя», – сказав Клементс.

У другій доповіді професор Джейн Грівз з Кардіффського університету представила попередні спостереження телескопа Грін-Бенк, що вказують на присутність аміаку. Вона зазначила, що навіть підтвердження обох висновків не буде доказом наявності життя на Венері.

Професор Нікку Мадхусудхан з Кембриджського університету, який не брав участі в жодній з робіт, зазначив, що для підтвердження біосигнатур потрібно, щоб сигнал був надійним, а молекули були переконливо пов'язані з життям.

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